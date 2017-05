Roma - Totti ha deciso: continuerà a giocare

Source photo: profilo Facebook Francesco Totti

Francesco Totti, dopo l'assordante silenzio degli ultimi messi, ha ufficialmente espresso il suo pensiero in merito al prossimo futuro, che lo vedrà sicuramente lontano dalla Roma, squadra con cui ha collezionato record fin da lontano 28 marzo 1993, data che lo vide esordire in serie A grazie alla lungimiranza di Carletto Mazzone, che lo gettò nella mischia contro il Brescia. L'esordio assoluto da titolare, invece, avvenne qualche mese dopo, in Coppa Italia e contro la Sampdoria.

Dopo una lunghissima carriera, sempre all'insegna dei colori giallorossi, Totti ha trovato sempre meno spazio in questa stagione, diventando un vero e proprio caso mediatico. Il tecnico della Roma Spalletti, infatti, non ha mai reso il Pupone protagonista del proprio disegno tattico, preferendogli altri interpreti offensivi ed attirano su di sé le critiche di una buonissima parte del mondo giallorosso. Sembra ormai finita, dunque, l'avventura tra Totti e la Roma, con grande rammarico della più accesa parte giallorossa.

Ecco il commento scritto sul profilo social ufficiale del numero 10 romanista: "Roma-Genoa, domenica 28 maggio 2017, l’ultima volta in cui potrò indossare la maglia della Roma. È impossibile esprimere in poche parole tutto quello che questi colori hanno rappresentato, rappresentano e rappresenteranno per me. Sempre. Sento solo che il mio amore per il calcio non passa: è una passione, la mia passione. È talmente profonda che non posso pensare di smettere di alimentarla. Mai. Da lunedì sono pronto a ripartire. Sono pronto per una nuova sfida". La prossima settimana occhi puntati sul Pupone, che comunicherà al mondo la sua prossima destinazione.