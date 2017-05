Roma: Emerson si rompe il crociato anteriore, operazione in giornata a Villa Stuart. Fonte: http://www.goal.com

E' il 13' minuto di gioco quando il ginocchio sinistro di Emerson, 23 anni, compie una torsione innaturale in corsa, nel tentativo di fermare un'incursione del genoano Oscar Hiljemark. Dopo alcuni minuti a terra, il calciatore è stato trasportato fuori dal campo, ma non ha voluto nè abbandonare lo stadio, nè perdersi la festa del suo capitano, che nel momento del saluto finale ai suoi compagni ha abbracciato calorosamente l'esterno sinistro visibilmente sofferente. Dopo Mario Rui durante la preparazione estiva, e il doppio intervento di Florenzi continua la maledizione dei terzini giallorossi.

La sofferenza del terzino brasiliano.

IL COMUNICATO - In serata dopo i soliti accertamenti di rito, la Roma ha comunicato ufficialmente l'esito degli esami che evidenziano la rottura del crociato anteriore ed una conseguente pausa dai campi di gioco per almeno 6 mesi. Verrà operato in artroscopia in giornata dal prof. Mariani e dalla sua equipe, che era presente ieri allo stadio, a Villa Stuart. Una brutta tegola non solo per la Roma, che aveva trovato in Emerson una freccia in più al suo arco durante il corso di questa stagione, dopo la sua evidente e notevole crescita, ma anche per la Nazionale italiana.

ADDIO NAZIONALE - L'italo-brasiliano, naturalizzato pochi mesi fa, era stato appena convocato da Ventura per la doppia sfida contro Uruguay e Lichtenstein, da disputare rispettivamente il 7 e l'11 giugno; sarà costretto a dare forfait e a scombussolare i piani del CT che puntava molto su di lui. Al suo posto dovrà rispondere alla chiamata della Nazionale l'interista Danilo D'Ambrosio.