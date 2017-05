Roma: settimana decisiva per Di Francesco

Roma: Di Francesco prossimo allenatore - Source: Dino Panato/Getty Images Europe

Eusebio Di Francesco sarà il prossimo allenatore della Roma, ormai si attende soltanto l'ufficialità della società giallorossa, che dovrebbe arrivare non più tardi di giovedì. Con Spalletti vicinissimo all'Inter, la scelta del nuovo direttore sportivo Monchi è caduta sul tecnico originario di Pescara, che ha voglia di mettersi in gioco in una grande piazza, e inoltre conosce benissimo l'ambiente che gravita intorno al pianeta Roma, e con esso tutte le pressioni che ne comporta. Per Di Francesco è pronto un contratto biennale da 1,5 milioni a stagione più una eventuale opzione per il terzo anno. Di contro bisogna limare gli ultimi dettagli con il Sassuolo che pretende il pagamento di una clausola da 3 milioni, presente nel contratto dell'allenatore, in modo da liberarlo. La Roma propone per ora alcune contropartite, tra le quali Ricci e Marchizza, che non convincono però del tutto il presidente Squinzi e il Ds Carnevali, l'impressione però è quella che si giungerà ad un accordo, vista anche la forte volontà di Di Francesco di approdare nella società capitolina. Staremo a vedere l'evolversi della situazione nei prossimi giorni.

Eusebio Di Francesco con la divisa del Sassuolo. Fonte foto: radiogoal24.it

FRONTE MERCATO

Con l'arrivo del nuovo tecnico, potrà finalmente cominciare il mercato della Roma, che per ora ha portato soltanto al rinnovo di Strootman fino al 2022. Il secondo posto raggiunto consente di non dover cedere giocatori importanti, anzi permette di partire da una base solida. L'unico sacrificato potrebbe essere il centrale greco Kostas Manolas, che ha rotto con l'ambiente e non ha giocato la sua miglior stagione, lo vorrebbe Spalletti all'Inter. Sfumato l'obiettivo primario per il centrocampo, l'ormai ex atalantino Kessiè, la Roma si è fiondata su Davy Klaassen, promettente trequartista, all'occorrenza mezz'ala classe '93 dell'Ajax. Dopo un breve sondaggio, è stata fatta una prima offerta al giocatore per strappare il suo si, per poi andare a trattare con la squadra olandese, detentrice del cartellino fino al 2019.

Davy Klaassen centrocampista dell'Ajax Fonte Foto: Muzul.com

IL RITORNO

Il principale obiettivo di mercato del ds Monchi ad oggi rimane però la recompra, fissata a 10 milioni, di Lorenzo Pellegrini, il giocatore, attualmente al Sassuolo, dovrebbe far ritorno alla casa madre. Ieri nel pomeriggio di Trigoria è avvenuto l'incontro con il procuratore Giampiero Pocetta, al quale è stato illustrato il progetto Roma. Le parti si rivedranno, ed in seguito bisognerà trovare un accordo economico con il ragazzo, oggetto del desiderio di molti club sia in Italia (Juve e Milan su tutte), sia in Premier. Sarà sicuramente un'estate calda a Roma, dove in sede di mercato non bisognerà più sbagliare per cercare di colmare il gap con la Juve senza cedere i pezzi pregiati della rosa.