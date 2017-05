De Rossi rinnova per due anni, ufficiale l'accordo con la Roma | Source photo: official twitter AS Roma

La storia, bella e tutta "romana" tra Daniele De Rossi e la Roma proseguirà. E nella settimana dell'addio dell'eterno capitano giallorosso, Totti, è una grande notizia per tutto il popolo giallorosso, proprio per non rimanere spaesati e non perdere la bussola. Tramite il sito ufficiale la Roma ha infatti comunicato quanto segue:

L’AS Roma è lieta di annunciare che Daniele De Rossi ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2019.

Il centrocampista classe 1983 ha giocato domenica scorsa la sua partita numero 561 in maglia giallorossa, con cui ha segnato 59 reti.

La storia dunque andrà avanti per due anni almeno, e mai come in questa stagione, dopo tante altalene, trattative e difficoltà, il carattere giallorosso del centrocampista di Ostia è venuto fuori, tutto insieme addirittura con i gol ravvicinati di fine stagione, prima alla Lazio, poi a Milan e Juve, e ancora, sotto la Sua Sud, contro il Genoa. Un bacio allo scudo romanista a fine gara, e l'Amore dei tifosi riguadgnato tutto d'un colpo.

Sul sito della società sono state pubblicate alcune dichiarazioni del giocatore:

"Il ruolo mio cambia pochissimo rispetto a Totti visto che dopo lui ero il più vecchio. Non avrò compiti specifici da svolgere l'anno prossimo. La sua mancanza farà un po' male a tutti quanti. È un amico che mancherà e mi mancherà nel post partita, va via un mio amico, un mio compagno. Senza fare tragedie perché non è morto ma è una cosa che mi dispiace. L'obiettivo è trasformare quelle lacrime in quella voglia di aiutarci. Dovrebbero essere sempre quelli di domenica i nostri tifosi".

“Con la Roma parliamo da parecchio, è stato un periodo lungo, ho pensato a tante cose, a cosa significava rimanere ancora qui a Roma e ho preso questa decisione. Sono contento che anche la società sia stata sempre molto ferma, soprattutto da quando è arrivato Monchi, nel volermi tenere”