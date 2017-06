Roma, nainggolan: "Voglio restare a Roma"

Archiviata una positivia stagione sia dal punto di vista di squadra che sotto il profilo personali, Radja Nainggolan ora può godersi le meritate vacanza. E' intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di Centrosuonosport, per una promessa fatta all'ex capitano giallorosso Giuseppe Giannini, ed ha dichiarato: "Voglio restare alla Roma, mi hanno cercato più squadre, tra cui anche il Chelsea, ma quello che voglio è giocare qui, con i colori giallorossi". Alla domanda che riguarda il futuro mister della Roma, il centrocampista ha glissato: "Non so assolutamente nulla di Spalletti all'Inter, e del futuro, ipotetico nostro allenatore. Quel che so per certo è il fatto che resterò qui".

In attesa di essere convocato dalla dirigenza per ricevere l'adeguamento contrattuale promessogli qualche tempo fa, il 'Ninja' ora vuol godersi il meritato risposo. Staccare la spina, quello che basta, prima di rituffarsi con anima e corpo nella prossima stagione:"Sto per partire per le meritate vacanze. Io voglio rimanere a Roma, l’ho sempre detto. Da parte mia è semplice, l’ho sempre dimostrato in campo, battendomi per questa maglia. Per ciò che riguarda il rinnovo vedremo in futuro". I tifosi ormai lo considerano una delle colonne portanti della Roma. Si riconoscono in Nainggolan, uomo di carisma, di forte temperamento, che ama ed onora la maglia: "ll mio stile di gioco è quello, ho sempre dato il massimo in campo, mi fa piacere che la gente mi voglia bene, mi godo questo momento, il futuro si vedrà più in là".

La stagione è terminata, ed il rendimento di Nainggolan è stato, ancora una volta, uno dei più alti, fruttuoso: "Faccio il mio dovere, nulla più. Ho segnato in tutto 14 gol quest'anno, spiace che non sono serviti a conquistare un trofeo. Lo Scudetto è stato vinto ancora dalla Juventus, top club nel mondo. Io non ce l'ho con loro, sia chiaro. Sono loro che offendono me, imputandomi cose che non ho mai detto. Siamo stati sfortunati in Europa League, non meritavamo di essere estromessi in quel modo. Concludendo secondi, siamo certi di partecipare alla prossima edizione della Champions, quindi non è andato tutto male quest'anno".

Infine, dedica qualche parola a Francesco Totti: "Qui la città ti rapisce subito, è bello giocare in uno Stadio sempre pieno, e caloroso. Posso immaginare cosa abbia provato Francesco in quei momenti, in cui è stato celebrato il suo addio alla Roma. Avremmo voluto vincere un trofeo proprio per dedicarglielo. La cerimonia a fine gara è stato un momento davvero toccante. Totti ama Roma, e la sua città ama visceralmente lui".