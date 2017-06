Clamoroso! Salah a un passo dal Liverpool

Non è un segreto che la Roma dovrà fare una cessione eccellente per rientrare nei ranghi del Fair Play finanziario e se ieri vi avevamo parlato del possibile approdo di Antonio Rudiger all'Inter oggi la voce che rimbalza da Egitto e Inghilterra è quella di Salah al Liverpool.

Secondo voci di mercato africane l'agente di Salah Ramy Abbas si troverebbe in queste ore in Inghilterra per trattare il passaggio del suo assistito alla corte di Jurgen Klopp, in aggiunta a questo presunto viaggio di Abbas si aggiungerebbe anche la voce secondo cui lo stesso Momo Salah avrebbe confidato ai compagni della Roma l'ipotesi di un ritorno in Premier League dopo l'esperienza non esaltante al Chelsea.

La voce riguardante la trattativa nelle ultime ore ha preso piede anche in canali più affidabili come tuttomercatoweb.com che ha iniziato anche a snocciolare le possibili cifre dell'affare: i Reds avrebbero offerto tra i trenta e i trentaquattro milioni negli ultimi giorni ma l'intenzione della Roma è quella di monetizzare al massimo tanto che, come per Rudiger, la Roma ha chiesto quarantacinque milioni di euro lasciando la porta aperta ad un accordo sui quaranta milioni.

La Roma ovviamente non si farebbe trovare impreparata alla partenza del suo Jolly offensivo e starebbe già studiando l'alternativa che pare essere individuata in Domenico Berardi del Sassuolo che arriverebbe in coppia con Di Francesco per rilanciarsi dopo un'annata non consona al suo talento; l'alternativa a Berardi, sebbene ancora nebulosa, è un ritorno di fiamma per il Papu Gomez che già a Gennaio sembrava pronto ad approdare a Roma.