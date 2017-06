Roma, SERIamente intenzionata ad acquistare il mediano del Nizza

Roma, si punta forte su Jean Seri

Dopo aver acquistato Hector Moreno dal PSV Eindhoven, la Roma ora inizia a correre sul mercato e punta forte sul centrocampista ivoriano del Nizza, Jean Seri. Il centrocampista ha un accordo di rescissione da 40 milioni, ma si tratta di una clausola privata senza reale valore giuridico. Per questo la Roma ci riproverà alzando l’offerta a 25 milioni. Soldi che poi servirebbero alla società della Costa Azzurra per riscattare Mario Balotelli. Nelle ultime ore il direttore sportivo Monchi ha intensificato i rapporti con il club francese, ha drizzato le antenne ed ha rotto gli indugi. Seri sembra aver sbarazzato la concorrenza dell'altro obiettivo di mercato giallorosso, ovvero il turco Oğuzhan Özyakup ed il suo destino, a questo punto, sembra essere l'Italia.

L’acquisto di Seri potrebbe dare il via libera alla cessione di Leandro Paredes richiesto con insistenza da Juventus e Zenit San Pietroburgo, e questa possibilità si avvalora maggiormente anche perchè la Roma è pronta a piazzare un ulteriore colpo in mezzo al campo. Lorenzo Pellegrini è ad un passo dal raggiungere la Capitale, infatti ciò è stato anche confermato dal ds del Sassuolo Carnevali che ha sottolineato alla stampa il buon esito della trattativa. Oltre a Moreno, in difesa si lavora sempre sul terzino del Feyenoord Rick Karsdorp, ma al momento le priorità sono altre, ovvero l'acquisto di almeno due centrocampisti, e la partenza di Mohamed Salah.

Ormai, l'attaccante egiziano è ad un passo dal vestire la casacca del Liverpool. Mancano da limare solo gli ultimi accordi, e poi si può festeggiare il buon esito dell'operazione. Ieri l’agente dell’egiziano, Ramy Abbas, è volato di nuovo a Londra per definire gli ultimi dettagli sul quadriennale da 4.5 milioni offerto dagli inglesi a Momo. Poi, i Reds dovranno accontentare le richieste della Roma, che non transige e non è per nulla flessibile. La richiesta è sempre la solita, 40 milioni, con il Liverpool disposto a sostenere tale esborso economico per accaparrarsi le prestazioni sportive del forte esterno offensivo egiziano. La trattativa potrebbe concludersi in maniera affermativa entro 48 ore, così la Roma, con in mano un bel gruzzoletto, può chiudere in positivo il bilancio, per poi finanziare ulteriori acquisti.