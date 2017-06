Roma, Foyth si candida: "Sarebbe bellissimo giocare all'Olimpico"

Sarà verosimilmente Juan Marcos Foyth il sostituto di Kostas Manolas nella difesa della Roma. Il diciannovenne centrale dell'Estudiantes è il profilo giusto, secondo il nuovo direttore sportivo giallorosso Monchi, per sostituire il greco, pronto a fare le valigie e volare con destinazione San Pietroburgo, dove ad attenderlo ci sono lo Zenit e Roberto Mancini. Tornando a Foyth, il centrale di bellissime speranze sembra essere oramai ad un passo dal club capitolino, con la dirigenza romana che dovrà limare la prima offerta fatta a Juan Sebastian Veron, circa 6.5 milioni.

Intervistato dal Corriere della Sera, il centrale argentino non ha nascosto l'interesse del club romano, oltre a sottolineare la voglia di trasferirsi in Italia: "Ho letto la notizia sui social network, ho chiesto informazioni ai miei agenti. Loro mi hanno confermato che la notizia dell’offerta da parte della Roma è vera. La Roma è una delle squadre più importanti del mondo e a qualunque calciatore piacerebbe giocare lì. Sarebbe bellissimo! Ora però sono concentrato sugli impegni con l’Estudiantes, al termine del torneo vedremo come evolverà la situazione".

Da superare, nelle ultime ore, la concorrenza dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che ha adocchiato anch'egli il prospetto della difesa dell'Albiceleste e vorrebbe portarlo con se a Madrid, anche se il blocco del mercato in entrata imposto dalla Uefa ai Colchoneros consente alla Roma, per il momento, di dormire sonni tranquilli. Monchi accelera, forte dell'accordo oramai ratificato tra la Roma e lo Zenit per Manolas - in attesa della chiusura definitiva che dovrebbe prevedere anche Paredes - Foyth si avvicina.