Matrimonio Karsdorp-Roma rimandato. Il Feyenoord chiede troppo

Rick karsdorp, obiettivo di mercato della Roma

Nulla di fatto, al momento. La spedizione olandese del direttore sportivo Monchi e del direttore generale Mauro Baldissoni non ha sortito gli effetti sperati in quanto le pretese del Feyenoord restano parecchio alte. Per Rick Karsdorp il club olandese non fa sconti e continua a chiedere 16 milioni più bonus. Insomma, non transige e non è per nulla disposto a svendere il suo talento. D'altronde, si sa, storicamente, la bottega della squadra di Rotterdam è stata sempre molto cara. La Roma, dal canto suo, intenzionata seriamente ad acquisire le prestazioni sportive del laterale olandese, non vuole salire oltre i 12. L'incontro tra le parti, durato un paio d'ore, è terminato ieri, in serata, ma la tanto attesa fumata bianca non è arrivata. Seguiranno nuovi aggiornamenti, nel corso della settimana, ma le positive sensazioni, riguardo al buon esito finale della trattativa, non tramontano.

Ad avvalorare questa tesi, ci ha pensato Astird Bell, fidanzata del calciatore olandese, la quale ha inviato tramite Instagram segnali inequivocabili di un futuro in Italia, suo, e del suo compagno/calciatore. Senza il via libera del Feyenoord, però, l’accordo potrebbe saltare, ma non è da escludere che nei prossimi giorni ci possa essere una missione olandese 2.0 in cui il club giallorosso rimpingui la sua offerta così da permettere a Monchi di fare ritorno in Italia a braccetto con Karsdorp.

L'olandese proverà a fare pressioni al Feyenoord, poichè il suo volere è chiaro, e cioè quello di giocare in Serie A. Tuttavia, la Roma, non vuole farsi trovare impreparata, poichè la dirigenza giallorossa ha come obiettivo quello di consegnare, al nuovo allenatore Eusebio Di Francesco, una rosa quanto più completa possibile per il ritiro estivo in quel di Pinzolo. Dunque, se la trattativa dovesse saltare, ha già pronte diverse, e valide, alternative. Secondo l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', la Roma avrebbe chiesto informazioni rispettivamente al Manchester United ed al Torino per Matteo Darmian e Davide Zappacosta. Sono due piste, made in Italy, di certo più accessibili in termini economici, che la Roma tiene calde, nell'ipotesi remota in cui i negoziati tra la Roma ed il Feyenoord dovessero saltare in maniera definitiva. L'obiettivo primario è, e resterà, però, la 'locomotiva da Rotterdam'.