Monchi piazza un altro colpo, Karsdorp arriva dall'Olanda per la fascia destra

La tanto decantata precisione nella programmazione estiva di Monchi è ancora una volta confermata dalle operazioni ufficiali in entrata per la Roma. Dopo Moreno, che sostituisce la partenza di Vermaelen (e, a questo punto, Manolas) ecco un altro uomo in difesa, stavolta maggiormente apprezzato sul piano qualitativo, anche a giudicare dal costo dell'operazione. Si tratta del tanto chiacchierato Rick Karsdorp, terzino olandese classe 95 in forza al Feyenoord.

Il terzino destro si è messo in risalto nell'undici titolare dei neo campioni d’Olanda, conquistando così anche la maglia orange. La Roma in quel ruolo non ha grandi giocatori da qualche anno ed è reduce dalla delusione per le scarse prestazioni di Bruno Peres: arrivato lo scorso anno dal Torino, il brasiliano ha rappresentato per il club giallorosso un acquisto oneroso oltre che del tutto sbagliato.

Con i suoi 182 cm e gli 80 kg, Karsdorp possiede un fisico ben strutturato e potente che lo ha portato, nel corso della sua carriera calcistica, ad arretrare il suo raggio d’azione dalla trequarti sino alla corsia laterale destra della difesa, una parabola simile a quella di Florenzi. La sua migliore caratteristica è, indubbiamente, quella della facilità di corsa, abbinata a una buona tecnica, che sfrutta, abilmente, gettandosi negli spazi quando offende e ingaggiando battaglie in velocità corpo a corpo quando deve difendere.

"Forza Roma", le uniche parole del difensore arrivato oggi a Trigoria per le visite mediche. Domani, o più tardi in serata, verrà ufficializzato l'acquisto con tutte le cifre del caso. Intanto, Monchi non vuole restare fermo, viste anche le partenze in casa Roma (Manolas e Paredes, sui cui profili ci sono ancora ombre, però). Dopo l'olandese, ecco Gonalons, Berardi e Pellegrini. Tutti in via di definizione, e ufficializzabili dopo il 30 giugno, con i giocatori italiani ex Sassuolo ritenuti piste altamente percorribili. Per il francese, ancora bisogna attendere l'accordo tra Roma e Lione.