Roma: fatta per Pellegrini, un occhio a Jovetic e a Thauvin

LaPresse

Il futuro di Lorenzo Pellegrini sembra ormai in giallorosso; il centrocampista che ha giocato dal primo minuto nella gara contro la Spagna con la Nazionale under 21, durante la partita è stato osservato dal suo agente Giampiero Pocetta. Tra oggi e domani dovrebbe arrivare anche la firma. Solo una semplice formalità dato che la trattativa era ormai conclusa dopo lunghi incontri tra la società emiliana e quella romana. Si tratta di un contratto di 5 anni, quindi fino al 2022 con una clausola da 25-30 milioni di euro, dove il giocatore percepirà 2 milioni di euro a stagione più gli aggiuntivi bonus. La trattativa con il Sassuolo è stata molto sbrigativa: la Roma ha pagato il riscatto di 10 milioni di euro previsto nel contratto stipulato due anni fa coi neroverdi, e la società emiliana qualche giorno fa aveva dato la liberatoria per il centrocampista. Vedremo nella prossima stagione l'impatto che avrà Pellegrini nella Roma, dove arriva per fare il salto di qualità e sicuramente per rinforzare la rosa.

Si guarda anche all'attacco, però. La Roma sembra essere particolarmente interessata per Florian Thauvin; il 24enne francese è un giocatore particolarmente stuzzicante. Nato come trequartista è abile sia con il sinistro che con il destro, in un 4-3-3 potrebbe giocare anche ala da entrambe le parti. Ha una grande velocità che combinata alla sua resistenza e alla tecnica fanno di lui, un mix potenzialmente devastante. Nella passata stagione con la maglia dell'OM ha fatto un'ottimo campionato condito da 16 goal e 9 assist; i giallorossi hanno fatto bene a mettere nel mirino questo talentuoso ragazzo. Per ora non ci sono indiscrezioni sulle cifre poste in gioco dal ds giallorosso Monchi, ma è noto il forte interesse per un profilo potrebbe essere il sostituto adatto di Mohamed Salah.

Un occhio anche a Stevan Jovetić. Il centravanti montenegrino in partenza dall'Inter piace molto anche ai giallorossi, così come al Siviglia, squadra con cui ha speso gli ultimi sei mesi. La trattativa con la società spagnola e quella milanese sembra essere in stallo poichè il Siviglia chiede uno sconto rispetto ai 13 milioni di euro che servono per accaparrarsi l'ex Fiorentina, mentre l'Inter vorrebbe venderlo a prezzo pieno. Chissà se la Roma porterà a casa il 27enne montenegrino, in un'iniziale finestra di mercato che, per i giallorossi, è ricca di trattative in uscita.