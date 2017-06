Google Plus

Roma, ufficiale l'arrivo di Karsdorp

"L’AS Roma è lieta di annunciare di aver sottoscritto con il Feyenoord il contratto per l’acquisizione a titolo definitivo di Rick Karsdorp, a fronte di un corrispettivo fisso di 14 milioni, e variabile, fino a un massimo di 5 milioni di euro. Il calciatore classe ‘95 ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 2022".

Questo il comunicato apparso qualche minuto fa sul sito ufficiale dell'AS Roma, che saluta così l'arrivo di Rick Karsdorp, difensore oramai ex Feyenoord che, sempre tramite il portale ufficiale giallorosso ha rilasciato le prime parole da giocatore della squadra capitolina.

“Passare alla Roma è un grande passo per me. Arrivo qui con grande voglia e entusiasmo di giocare e di realizzare i miei sogni. So che ho ancora ampi margini di miglioramento e spero di mostrarli qui”.

A margine delle prime parole del difensore olandese classe 1995, anche quelle del direttore sportivo Monchi, che piazza così uno dei suoi primi colpi da DS della Roma: “Nonostante la giovane età, Karsdorp ha già messo in luce le sue qualità. Siamo felici di poter contare sulle sue prestazioni e siamo certi che le sue caratteristiche si sposeranno con l’idea di gioco di Eusebio Di Francesco”.