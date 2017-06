Roma, chiusa l'operazione Gonalos. Martedì le visite mediche, contratto di quattro anni

Maxime Gonalons, zimbio.com

Nonostante qualche titubanza da parte di Manolas nell'accettare lo Zenit, la Roma ha comunque incassato con le cessioni di Salah al Liverpool e di Paredes al nuovo club di Roberto Mancini. Monchi non ha quindi perso tempo e ha cominciato a chiudere alcune operazioni impostate dalla Roma nelle scorse settimane. Dopo Karsdorp dal Feyenoord, ecco che i giallorossi sono pronti a regalare a Di Francesco un rinforzo di esperienza a centrocampo: Maxime Gonalons dal Lione.

Nelle scorse ora Monchi aveva trovato l'accordo con il giocatore e adesso è arrivata anche l'intesa con il Lione. Operazione complessiva da 5 milioni di euro, contratto di quattro anni per l'ex capitano della squadra francese da 2,7 milioni di euro a stagione. Un nome non di secondo piano che andrà a prendere il posto lasciato libero in rosa da Paredes e se la giocherà per un posto da titolare con Strootman e De Rossi. Gonalons era un nome sul mercato, a maggior ragione dopo che negli scorsi giorni il presidente del Lione aveva confermato la voglia del giocatore di lasciare il Lione per provare un'esperienza in un'altra squadra e in un altro campionato europeo. A lui si era interessata anche la Lazio come possibile sostituto di Biglia, ma la Roma ha saputo anticipare la società di Lotito. Il francese sarà in Italia la prossima settimana e farà le visite mediche nella giornata di martedì.

Centrocampista centrale, all'occorrenza anche difensore centrale, Gonalons è stato capitano del Lione nelle ultime stagioni, squadra in cui ha giocato dal 2009 dopo essere cresciuto nel settore giovanile dello stesso Lione. Nell'ultima stagione europea ha affrontato due italiane nelle coppe: in Champions League la Juventus e poi in Europa League proprio la Roma, eliminata alla fine di un doppio confronto che ha lasciato più di qualche rimpianto in casa giallorossa. A quanto pare, però, ha messo pure in mostra le qualità di Gonalons. Nel complesso 242 partite in tutte le competizione con la maglia del Lione e 51 fra Champions League ed Europa League. 28 anni e ancora diversi anni di carriera davanti a sè ad alto livello, Gonalons è il rinforzo che Monchi regala a Di Francesco per il centrocampo della Roma della prossima stagione.