Roma, Gonalons ci siamo: il Lione annuncia il trasferimento del giocatore

Maxime Gonalons è un giocatore della Roma. Manca ancora il comunicato ufficiale del club giallorosso, ma qualche ora fa è arrivato quello del Lione dove ha annunciato il passaggio dell'ormai ex capitano alla squadra capitolina. Costo complessivo cinque milioni di euro(tre milioni versati subito nelle casse dei francesi e due invece nella prossima stagione ndr). Il centrocampista lunedì sosterrà le visite mediche e poi firmerà un contratto quadriennale con la Roma. Di seguito la nota ufficiale del club francese dove scrivono che in passato Gonalons era stato vicinissimo anche al Napoli.

"Il Lione informa di aver raggiunto l'accordo per il trasferimento di Maxime Gonalons alla Roma per una somma di 5 milioni. L'affare verrà confermato il 10 luglio, al completamento delle tradizionali condizioni. Gonalons ha voluto dare un'altra direzione alla propria carriera, come già manifestò due anni e mezzo fa con un contatto avanzato col Napoli. Il club ha fatto di tutto, anche economicamente, per favorire questa volontà e permettergli di entrare a far parte di una grande squadra amica dell'OL".