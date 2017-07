Roma, 'lavori in corso' in retroguardia

Photo by Prensa Oficial Estudiantes

Antonio Rudiger da venerdì sera è virtualmente un nuovo giocatore del Chelsea. L'affare è ormai chiuso, in quanto il fratello e procuratore del calciatore è volato già a Londra per discutere dei termini del contratto, un quinquennale gentilmente offerto al tedesco dai Blues. L'accordo dovrebbe essere perfezionato nelle prossime ore, ma la Roma da questa operazione guadagnerà all'incirca 40 milioni di euro, inclusi i bonus. Cessioni illustri in casa giallorossa, casse piene, e quindi ora il direttore sportivo Monchi potrà agire sul mercato cercando di scovare quei profili adatti che possano sostituire i partenti, senza abbassare il livello tecnico della rosa.

Tutto sulla difesa. Dopo aver acquisito le prestazioni sportive del messicano Hector Moreno e dell'olandase Rick Karsdorp, la Roma è a caccia di almeno altri due difensori. Il primo nome sull'agenda del ds è quello di Juan Marcos Foyth, elegante difensore centrale di appena 19 anni, che potrebbe essere acquistato dal club capitolino per una somma che si aggirerebbe intorno ai 10 milioni dall'Estudiantes La Plata. Poi, ci si concentrerà sul terzino sinistro, in quanto anche Mario Rui, dopo una sola, sfortunata annata a Roma, cambierà aria, e si accaserà al Napoli, dove ritroverà il suo mentore, Maurizio Sarri. Tanti i nomi nel mirino, tra cui due calciatori che hanno appena concluso l'avventura degli europei under 21 in Polonia. Si tratta del tedesco Gerhardt del Wolfsburg e dello spagnolo Castro, militante nel Celta Vigo.

Ci sono comunque altri nomi che interessano alla Roma e che quotidianamente vengono accostati al club di James Pallotta. Non si può escludere che Monchi possa portare a Trigoria anche un terzo innesto per la fase difensiva, ed in questo caso il nome che è tornato in auge è quello di Nacho Rodriguez, eclettico difensore del Real Madrid già trattato lo scorso anno. Non rientra più nei piani dell'allenatore Zinedine Zidane, e dunque ci sono i presupposti per imbastire una trattativa, ma al momento in piedi c'è solo un'interessamento, e nulla più. Resta comunque da tenere in considerazione anche il nome di Mauricio Lemos, messosi in luce nell'ultima edizione della Liga con la maglia del Las Palmas. Piace molto a Monchi, e all'intera dirigenza giallorossa, dunque non è da scartare l'ipotesi che ci possa essere un affondo per l'uruguaiano da qui ai prossimi giorni, quelli che dividono la Roma dall'inizio del ritiro estivo di Pinzolo.