Roma, per adesso sei un cantiere aperto. Abbi fiducia in Monchi

Photo by "La Gazzetta dello Sport"

La Roma sta attraversando un momento delicato dal punto di vista del mercato in entrata. I tifosi sono molto preoccupati per il futuro visto che sono arrivate delle mosse che inevitabilmente hanno portato all'indebolimento della rosa soprattutto nel reparto difensivo. Ha fatto discutere la scelta di non riscattare un portiere esperto e affidabile come Szczęsny, cedere un pilastro come Rudiger e un giovane e validissimo Paredes che era cosiderato come una riserva di lusso. Al tutto deve essere sommata anche la cessione di Salah al Liverpool e la questione Manolas, con il centrale greco che era stato identificato come elemento da cedere per riparsi dalle sanzioni UEFA a riguardo del Fair Play finanziario. Tutto ciò non è avvenuto, e adesso la Roma dovrà provare a ricucire i rapporti per evitare l'ennesima cessione.

Ad essere positivi sono solamente conti e bilancio visto che i giallorossi hanno incassato una cifra che sfiora i 100 milioni di euro. Tutto risolto dal punto di vista economico, ma adesso che cosa succederà? Il nuovo ds Monchi è stato già tirato in ballo, ma questo discorso fatica a restare in piedi per via delle scarse fondamenta che lo eroggono. La Roma è un cantiere aperto in attesa di essere occupato da gente competente e state certi che il profilo dell'ex Siviglia è quello giusto.

Non deve essere assolutamente criticato perchè si è da poco immerso in una nuova realtà dopo aver passato una vita intera solamente nelle mura della sua Spagna. Lasciare tutto dopo tanto tempo e sbarcare a Roma è sempre difficile per via dell'elevata pressione che la piazza riesce a trasmettere. Monchi, però, ha già dimostrato in più occasioni di saper costruire squadre forti e competitive. Dopo la retrocessione del Siviglia, è stato nominato direttore sportivo con lo scopo di sviluppare il settore giovanile e individuare delle nuove potenziali stelle da acquistare prima che venissero notate dai grandi club. Dalla "Cantera"sono sbocciati in prima squadra gente come José Antonio Reyes, Sergio Ramos, Diego Capel, Jesús Navas ed Alberto Moreno. Tra i calciatori acquistati e spesso rivenduti a cifre molto più vantaggiose, figurano Dani Alves, Luís Fabiano, Júlio Baptista, Álvaro Negredo e Federico Fazio. Le cessioni dei calciatori da lui ingaggiati hanno portato al Siviglia una cifra intorno ai 300 milioni di euro. Qual è il punto? Il Siviglia è ripartito alla grande dopo queste illustri partenze, ed è riusciuto anche a spadroneggiare in Europa nel corso di questi anni.

E' un lavoro costante il suo, fatto di scouting continuo. E' consapevole di avere a disposizione una società molto forte economicamente, e questo può aiutarlo molto. I tifosi della Roma devono stare tranquilli perchè hanno in mano un grande dirigente che ha sempre dimostrato di saper lavorare molto bene. Adesso c'è un budget da investire, e chi ha detto che non riuscirà a portare gente più forte dei vari Salah e Rudiger? Questione di tempo. Monchi deve essere aspettato. Riuscirà a sorprendere con acquisti mirati ed efficienti al progetto di Di Francesco, sempre vigile a mantenere il suo stile lavorativo.