Roma, altro colpo: Gonalons atterrato in città, domani visite e firma

E' atterrato alle 20 in punto a Fiumicino, con una sciarpa giallorossa sulle spalle e una sola parola per la stampa, di rito: Forza Roma. Si presenta così Maximilien Gonalons, nuovo centrocampista per la Roma di Di Francesco. Monchi non ha perso tempo visto l'addio forzoso di Paredes ed ha subito dotato la squadra giallorossa di due pedine a centrocampo: Pellegrini (10 milioni) e il giocatore francese ex capitano del Lione (5 milioni).

Gonalons, classe 1989, fin qui aveva militato per tutta la carriera nel club francese, con 242 presenze e 7 reti. Dal 2013 indossava la fascia di capitano del club. Ora, questa nuova sfida, col raduno romanista alle porte: domani infatti, mentre il francese effettuerà le visite mediche, alcuni uomini arriveranno alla corte di Di Francesco, per un pre raduno che partirà il 5. Il 7, invece, è prevista la partenza per Pinzolo, prima fase del ritiro estivo giallorosso (una settimana, con due amichevoli). Anche Gonalons partirà per il Trentino, ma il suo contratto avrà validità effettiva solo da 10 luglio.

Prosegue, dunque, il lavoro di Monchi per completare la rosa giallorossa e dare a Di Francesco una squadra competitiva: dopo l'arrivo di Moreno e Kasdrop, ora Pellegrini e Gonalons vanno a rinforzare il centrocampo. Restano da definire, prima di capire il vero livello dei nuovi arrivi, le operazioni in entrata per l'attacco, un reparto da rinforzare visto l'addio di Salah ed il ritiro di Totti. Per Berardi il Sassuolo è al braccio di ferro (30-40 milioni le uniche offerte prese in considerazione), su altri profili c'è ancora un sostanziale silenzio da parte della Roma.