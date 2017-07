Roma, come sistemare Gonalons? Alternativa a De Rossi, ma anche difensore centrale

Photo by "CalcioMercato.com"

Maxime Gonalons è un nuovo giocatore della Roma. Il 28enne centrocampista francese arriva dal Lione per 5 milioni di euro, sarà lui a sostituire Paredes, ora in Russia alla corte di Mancini. Contratto quadriennale a 2.5 milioni a stagione, in questi istanti sta sostendo le visite mediche.

Ma chi è Gonalons? E' un centrocampista di esperienza che ha da sempre indossato la casacca del Lione. Ben 17 anni trascorsi qui, di cui 9 nel settore giovanile. Nel 2010 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1989 stipulata da Don Balón. Gonalons è un mediano in grado di giocare davanti alla difesa, recuperare palloni e dettare i tempi della manovra grazie a una buona tecnica di base. Intelligente tatticamente e dotato di un grande senso della posizione, predilige la fase difensiva rispetto a quella offensiva, ma sa farsi rispettare anche in area avversaria, soprattutto nel gioco aereo.

E' totalmente diverso rispetto a Paredes perchè l'argentino ha una visione e una tecnica superiore. Il francese è molto bravo a fare da schermo davanti alla difesa, ma può tranquillamente interpretare altri due ruoli. Si sposa perfettamente nel 4-2-3-1 come partner di un altro centrocampista, possibilmente con caratteristiche diverse. Ed è in grado di ricoprire anche il ruolo di difensore centrale in caso di emergenza. A Lione lo ha già fatto diverse volte, ma non appena è esploso il giovane Diakhaby è ritornato alle sue origini. E' una valida alternativa a De Rossi, ma può agire anche da centrale difensivo e in un centrocampo a due.

Monchi ha visto bene mettendo a segno questo colpo sborsando solamente pochi milioni di euro. Si è assicurato un jolly del centrocampo con un vasto bagaglio d'esperienza e una duttilità tecnica che farà comodo a Di Francesco. In passato era stato già accostato alla Serie A, in particolare al Napoli, ma a causa di qualche piccolo problema saltò tutto.