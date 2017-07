Roma, ritiro a Pinzolo. Inizia l'era Di Francesco

Foto: A.S Roma

Ritrovo a Trigoria, poi partenza per Pinzolo. Programma definito, agli ordini di Di Francesco, volto nuovo della Roma di stagione. Si chiude il ciclo Spalletti, ora a Milano, sponda Inter, si apre quello dell'ex tecnico del Sassuolo, protagonista, con la maglia della Roma, in campo. Contatti fitti con Monchi, il nuovo ds, è, per la lupa, un anno zero. Il primo senza Totti, perlomeno con il 10 sulle spalle e la fascia al braccio. Il primo dell'era De Rossi, da capitan futuro a leader del presente. Torna Florenzi, assente per infortunio nel finale della scorsa annata. C'è entusiasmo, aldilà di un mercato fin qui in tono minore. Cessioni illustri, scommesse in entrata, il caso Manolas. Gli incontri frequenti dicono di un ambiente carico di prospettive, ma anche di interrogativi.

Si parte in 31, Karsdorp - operazione concordata con esito positivo - e Gonalons - innesto prezioso a cifre contenute - sono già con il gruppo, per i nazionali occorre attendere una decina di giorni. Plotone rifinito per la tournée negli USA, prima tappa della Roma targata Di Francesco. Una rosa ovviamente da colorare con altri volti, occorre attingere al tesoretto guadagnato dalle dolorose rinunce - vedi Salah, Paredes e Rudiger - per non compromettere i prossimi mesi. Il gioco di Di Francesco richiede qualità e corsa, ma anche una base ampia da cui attingere. Evitare il ridimensionamento è la prima missione di Monchi, si parte da Pinzolo, con il sorriso del tecnico come unica certezza.

I convocati

Portieri: Alisson, Greco, Lobont, Romagnoli

Difensori: Abdullahi, Castan, Ciavattini, De Santis, Florenzi, Gyomber, Karsdorp, Nani, Juan Jesus, Emerson, Luca Pellegrini, Bruno Peres, Seck, Mario Rui.

Centrocampisti: Frattesi, Gonalons, Marcucci, Ricci, Gerson, Vainqueur, Valeau

Attaccanti: Antonucci, Cappa, Coly, Perotti, Tumminello, Sadiq