Roma: Defrel dice sì ai giallorossi!

Roma: Defrel dice si ai giallorossi!

Il mercato giallorosso è in costante fermento, dopo le cessioni di Salah e Paredes tra gli altri e gli arrivi di nomi come Gonalons e Moreno, la girandola non sembra volersi arrestare tanto che si fatica a tenere il passo di tutti i nomi seguiti dal DS Monchi e di tutti i calciatori che presumibilmente dovrebbero lasciare Trigoria; emblematico è il caso di Manolas che secondo i giornali è venduto da gennaio ma attualmente è ancora un tesserato della squadra capitolina.

Tralasciando il capitolo porta, che con Alisson sembra ben definito, la difesa è un reparto al centro di grandi movimenti: partendo dai centrali è data per scontata la presenza di Fazio e del nuovo arrivato Moreno, tuttavia uno tra Rudiger (accordo fatto col Chelsea) e Manolas partirà e il nome nuovo in entrata è Juan Foyth dell'Estudiantes che sembra aver dato l'assenso a trasferirsi in Italia; la batteria dei centrali sarebbe completata da Jesus, anche se in queste ore si vocifera di un ritorno di fiamma per Manolas allo Zenit che potrebbe costringere Monchi a cercare un altro centrale o a tentare il difficile rilancio di Castan. Gli esterni difensivi sono un altro cantiere aperto: se la fascia destra sembra coperta con Karsdorp e Peres, la fascia sinistra invece è un punto di domanda con Palmieri fuori fino all'autunno e Mario Rui che non è partito per il ritiro in quanto si aggregherà al Napoli; sicuramente in emergenza si può adattare Jesus ma nelle ultime ore è circolato il nome del classe 93' Wendell del Bayer Leverkusen.

Il centrocampo sembra il reparto più pronto all'uso, con la batteria formata da De Rossi, Nainggolan, Strootman, Gonalons e Pellegrini che alterna quantità e qualità. Grande curiosità attorno al giovane centrocampista di ritorno dal Sassuolo che malgrado la giovane età ha fatto vedere cose importanti che ora sarà chiamato a replicare in una piazza difficile come Roma.

L'attacco a tre della futura Roma sembra anch'esso abbastanza definito: se la fascia sinistra è occupata da Perotti ed El Shaarawy, il centro dell'attacco vedrà ancora la presenza del capocannoniere Edin Dzeko a cui però si sta cercando un vice; un usato sicuro come Borriello o una nuova scommessa come Driussi del River Plate. L'out di destra è lo spot più caldo dell'attacco giallorosso in quanto si deve sostituire un jolly come Mohamed Salah, i nomi che si sono fatti sono molti: il sogno rimane Berardi che però non sembra valere i 50 milioni richiesti dal Sassuolo; le alternative più plausibili portano a Yarmolenko e soprattutto a Defrel del Sassuolo. Il giocatore francese ha già detto sì alla Roma a gennaio quando il Sassuolo tirò troppo sulle cifre, questa sessione estiva potrebbe essere il momento buono per portare nella capitale Defrel per una cifra vicina ai 18 milioni più bonus; nella trattativa potrebbero rientrare anche i sempre ambiti giovani giallorossi come Marchizza e Frattesi, i quali servirebbero a convincere i neroverdi a scendere dalla richiesta di 25 milioni.