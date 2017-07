Roma, Karsdorp si presenta: "Sarò a disposizione fra un mese circa, voglio diventare grande qui"

Rick Karsdorp, vocegiallorossa.it

Un campionato da protagonista con il Feyenoord in Olanda, con il titolo riconquistato dopo 18 anni e ora una nuova esperienza in Italia con la maglia della Roma e con Eusebio Di Francesco. Rick Karsdorp si è presentato in maniera ufficiale al mondo giallorosso, dopo che il suo acquisto era stato definito da Monchi nelle scorse settimane per 14 milioni di euro più bonus. Operazione importante per un ragazzo in cui i giallorossi sembrano credere molto.

A Pinzolo Karsdorp ha risposto a diverse domande, a partire da quelle legate alla sua condizione fisica. Un intervento di pulizia al menisco negli scorsi giorni non gli permetterà di essere subito a disposizione: "Ho molta voglia di iniziare, ho avuto vacanze fin troppo lunghe. Ora spero di risolvere in 3-4 settimane il problema. L'infortunio? Avevo riposato in un paio di partite prima del big match con l'Ajax, poi in quella gara ho subito un colpo ed è iniziato il fastidio. Poi ne ho subito un altro e il dolore non è mai passato. Per il recupero non ho una data fissa, il campionato inizia il 20 agosto, quella data ho in mente. Avevo tanta voglia di venire, non vedo l'ora di iniziare. Conoscete il mio percorso, ho iniziato da centrocampista. Difficile fare un paragone, non mi resta che dimostrare in campo cosa so fare. Credo che quando si cambia campionato si deve lavorare molto per imparare. Io ho caratteristiche molto offensive, ho intenzione di impegnarmi e completare le mie qualità".

Strootman ha avuto un ruolo importante nella scelta del laterale: "Molto importante la sua presenza. Mi ha parlato molto bene del club. Per me non è stato semplice perché sono cresciuto nel Feyenoord ma Kevin mi ha convinto a venire. Sono molto contento dei compagni e di stare qui. Io vengo da una squadra che non vinceva il campionato da 18 anni, quest'anno ci siamo riusciti. In vacanza mi ha chiamato la Roma e ho scelto in fretta. In questo momento non sono un grande calciatore, non mi aspetterei cose eccessive da me. Voglio però rassicurare tutti i tifosi perché faremo di tutto per vincere". Ora tocca a Di Francesco capire come sfruttarne al meglio le qualità, con il tecnico che già aveva cercato Karsdorp quando era al Sassuolo: "Si, mi risulta. Però in quel momento era importante restare in Olanda. Ora Di Francesco è alla Roma e questo è un segnale di fiducia in più. La prima cosa che gli ho chiesto è il mio impiego. Sono molto offensivo, nell'ultimo anno però sono migliorato in difesa. Conterà il rendimento della squadra, non è un caso che si dica Forza Roma".