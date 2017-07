Roma: le parole dell'agente di Manolas spaventano l'ambiente

Google Plus

Source photo: corrieredellosport.it

Mentre il nuovo ds Monchi vola alto, invitando i tifosi al Circo Massimo per festeggiare qualcosa di importante con la Roma, preoccupano le parole dell'agente di Kostas Manolas, Ioannis Evangelopoulos, che non lega il futuro del proprio assistito alla società capitolina: "Kostas è un giocatore della Roma - precisa inizialmente - e ha un contratto di altri due anni". L'agente glissa, dunque, sul rinnovo, sottolineando che molte squadre sono interessate al proprio giocatore: "L'Inter può essere una possibilità al pari di tante altre squadre: il Barcellona può esserlo, il Real Madrid può esserlo, la Juventus può esserlo... Si fanno sempre tanti nomi". Parole di circostanza che, comunque, non rasserenano i giallorossi.

Al centro di una rivoluzione della rosa, infatti, la Roma potrebbe seriamente perdere il forte centrale greco, indebolendo e non poco il pacchetto difensivo, rimpolpato recentemente dall'arrivo di Hector Moreno. Oltre a Manolas, infatti, anche Rudiger è pronto a fare le valigie, essendo ormai ai dettagli l'accordo che porterà il tedesco a Londra, sponda Chelsea. Due uscite importantissime, che non gioverebbero all'equilibrio della rosa. Monchi dovrà dunque convincere il greco a restare, cucendo per lui il vestito di leader della difesa che Manolas ha già indossato nella scorsa stagione, sostenuto appunto da Rudiger e dall'inossidabile Fazio.