Roma, ai dettagli l'operazione Defrel: al Sassuolo andranno 20 milioni bonus compresi

Gregoire Defrel, attaccante francese vicino alla Roma. Fonte foto: Getty Images Europe.

E' in fase di definizione la trattativa tra la Roma e il Sassuolo per il passaggio di Gregoire Defrel alla corte del club giallorosso. Dopo aver trovato un accordo di massima con il calciatore francese - che spinge per ritrovare il suo ex allenatore Eusebio Di Francesco - la Roma sembra aver accontentato le richieste del Sassuolo e del Presidente Squinzi, che per il talento transalpino ha sempre sparato alto.

La cifra che porterà alla chiusura dell'operazione dovrebbe essere molto vicina ai 20 milioni di euro. Probabilmente 18 milioni in parte fissa più ulteriori due o tre milioni legati al raggiungimento di alcuni obiettivi del club giallorosso. L'intenzione della Roma, nelle figure di Monchi e Di Francesco, è quella di ufficializzare l'operazione nel giro di questa settimana per avere Defrel a disposizione il più presto possibile.

Attaccante rapido ed estroso, Defrel rappresenta il prototipo della punta moderna. Dotato di grande velocità, importanti doti atletiche e uno spiccato fiuto del gol, il classe 91' sbocciato nel Cesena si presenta come ideale rincalzo per Edin Dzeko. Defrel però, è in grado di giocare anche da esterno d'attacco o da seconda punta, e proprio per questo sembra essere il calciatore ideale per il caso giallorosso.

Altri ipotetici colpi della Lupa - che da tempo seguiva un esterno puro come Thauvin, il cui rinnovo col Marsiglia è ufficiale - sono sfumati. Questo è un ulteriore segnale della forte volontà di arrivare a Defrel, calciatore che conosce benissimo Di Francesco, polivalente e di sicuro affidamento.