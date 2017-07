Ufficiale: Cengiz Under è un nuovo giocatore della Roma

under con la maglia del basaksehir (fonte foto laroma24)

Trattativa lampo chiusa nell'arco di pochi giorni quella che ha portato Cengiz Under alla Roma. Il club giallorosso ha soffiato il giovane talento turco alla forte concorrenza del Manchester City che voleva acquistare Under per poi girarlo in prestito al Friburgo. Ma come ha spiegato Omer Uzun, agente dell'esterno offensivo, la Roma ha garantito ad Under la volontà del club di puntare fin da subito fortemente su di lui e che sarebbe stata la prima alternativa ai titolari Perotti ed El Shaarawy.

Così nella giornata di oggi l'Istanbul Basaksehir ha ufficializzato la cessione alla Roma di Under che ha commentato così: "Ringrazio tutti quelli che hanno puntato su di me. Vorrei ringraziare in primis Abdullah Hoxha e Fatih Terim. Un anno fa sono venuto qui e ora sto andando a Roma dopo solo una stagione. Ringrazio anche il Presidente che mi è stato vicino".

Grandi elogi del centrocampista al suo nuovo club: "So che il ds della Roma Monchi cerca giocatori giovani. La Roma ha un sistema di gioco votato all'attacco. Mi prenderò una casa in affitto a Roma, è stato facile scegliere la Roma perché ha giocatori importanti. Attualmente sulle fasce ci sono El Shaarawy e Perotti e ho intenzione di competere con loro per un posto. La trattativa è avvenuta molto in fretta, ma non ho mai avuto dubbi. Cercherò di rappresentare il mio paese nella miglior maniera possibile. Quando sarò a Roma mi metterò alla prova. Adesso vado in uno dei club più importanti al mondo, uno dei tre club più forti in Italia".

Cengiz Under è un esterno offensivo classe 1997 che è cresciuto nel Bucaspor. Nel 2013 è andato all'Altinordu dove ha giocato 51 partite realizzando ben 11 reti. Nel 2016 il trasferimento all'Istanbul Basaksehir, qui si è consacrato a grandi livelli totalizzando 32 presenze e trascinando con i suoi 7 gol e assist la squadra in Champions League.

Tra l'altro Under ha fatto tutta la trafila delle giovanili della Nazionale turca, esordendo anche con la Nazionale maggiore dove ha già giocato 4 partite realizzando 2 reti.