Roma - C'è l'accordo con Mahrez. Ma il Leicester chiede 35 milioni

Per la Roma, e per tutti i suoi tifosi, il mese di giugno non è stato il più felice dell'anno, per usare un eufemismo. I tifosi giallorossi hanno dovuto fare i conti con gli addii di Szczesny prima e Salah e Rudiger poi, tutti destinati in Premier League. Tuttavia, il neo-ds Monchi, dopo aver concluso il periodo della sessione in cui ha venduto alcuni pezzi pregiati, adesso si sta muovendo per portare al tecnico Di Francesco dei rinforzi di qualità come lui fa ormai da anni per mestiere.

Uno di questi innesti potrebbe essere Riyad Mahrez. L'algerino, grande protagonista della corsa che portò il Leicester City alla vittoria del campionato nel 2015-2016, è riuscito a ripetere una buona stagione anche l'anno scorso nonostante i mesi travagliati delle Foxes, in particolare disputando ottime prestazioni in Champions League. Pare però che il suo ciclo Oltremanica possa chiudersi, in vista di un trasferimento verso un altro club che frequenti più solitamente la massima competizione per squadre europee. Questa sarebbe una condizione che la società capitolina potrebbe rispettare: ci sono già stati dei contatti con l'agente dell'esterno d'attacco, che avrebbe mostrato gradimento per la possibilità italiana addirittura trovando un'intesa di massima con i vertici della Lupa sotto l'aspetto dell'ingaggio. Adesso ci sono stati dei contatti con il club inglese, la cui richiesta è altissima, di circa 35 milioni: l'offerta, attualmente, ferma a 22. La forbice è ampia, ma comunque colmabile: attenzione però alla concorrenza, in particolare da parte di Arsenal - che però prima in caso dovrebbe liberarsi di Oxlade-Chamberlain o Sanchez - e Barcellona di cui si era parlato negli scorsi mesi.

Comunque, nella giornata di oggi la priorità verrà data alle mosse da fare per evitare la cessione di Radja Nainggolan. Fra le 18 e le 19 dovrebbe iniziare un incontro fra la dirigenza della Roma e l'entourage del belga che potrebbe sciogliere dei nodi importanti in tal senso: le sensazioni che filtrano da parte dei giallorossi sono positive. L'Inter, la squadra che si è mossa di più per cercare di acquistare l'ex Cagliari, aspetta novità che potrebbero allontanare fortemente i nerazzurri da questo colpo.