Roma - la carica di El Shaarawy: "Vogliamo almeno un trofeo in questa stagione"

Source photo: labaroviola.com

Stephan El Shaarawy vuole vincere un trofeo con la Roma. Dopo un anno e mezzo con la maglia giallorossa, in cui ha lentamente convinto l'ex tecnico capitolino Spalletti a scommettere su di lui, il Faraone lancia la sfida alle big del calcio europeo, inserendo la Roma tra le papabili per la conquista di un titolo, italiano o continentale che sia. Intervistato in esclusiva da RomaTv, l'ex Milan si dimostra subito voglioso di tornare dopo i problemini fisici che lo hanno infastidito: "Sto bene, ho solo avuto un problemino alla schiena che non è niente di grave, ma è solo fastidioso e richiede un pochino di tempo per smaltirli. Ripeto, sta andando tutto bene e sto recuperando al meglio e spero di rientrare il prima possibile a lavorare con il gruppo".

In merito al nuovo tecnico Di Francesco, positive le parole dell'esterno, felice di aver cominciato una nuova annata con un allenatore particolarmente amante degli esterni offensivi: "Sì, ho avuto modo di vedere qualche allenamento. Poi ho anche parlato con il mister, che chiede molto lavoro agli esterni. Bisogna ascoltarlo perché è un allenatore molto capace e molto bravo: siamo contenti di averlo. Ora bisogna lavorare in modo da prepararci bene per l’inizio del campionato".

Passaggio obbligato, poi, sul gruppo in generale, particolarmente compatto ed unito fin dai primi istanti d'allenamento: "Sì sicuramente c’è molto entusiasmo, ci sono giovani che hanno grande voglia di mettersi in mostra, stanno arrivando giocatori nuovi che ci aiuteranno a fare bene, per cui ci sono tutti i presupposti per una grande annata. Adesso non so se arriverà qualche altro giocatore ma a parte questo siamo comunque molto pronti per il futuro che ci attende sul campo".