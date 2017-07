Roma - Bruno Peres: "Siamo sulla strada giusta, Defrel ci aiuta difensivamente"

Importanti le parole di Bruno Peres, che ai microfoni di Roma Tv parla della prestazione contro il Tottenham e del lavoro svolto fino ad ora assieme ai propri compagni. Parlando dei primi allenamenti, l'ex esterno del Torino si dimostra molto soddisfatti: "​È lo spirito giusto, così voglio essere ma ancora non ho fatto niente, devo lavorare ancor di più. Dobbiamo sempre pensare che dobbiamo crescere e migliorare sempre, sto cercando di migliorare la condizione fisica e tattica. La squadra c'è e credo che stiamo seguendo la strada giusta, credo che sia stata una partita importante per noi, questo è lo spirito che dobbiamo avere fino in fondo".

Parlando invece del campionato, Bruno Peres suona la carica, ricordando che anche le amichevoli sono sfide da affrontare senza concentrazione. In merito a quella contro la Juventus, inutile sottolineare la voglia di vincere anche senza i tre punti in palio: "Il mister ha detto che non esistono amichevoli, quando entri in campo devi sempre vincere e questo deve essere lo spirito giusto e avere questa voglia, essere concentrati e cercare di migliorare, abbiamo dimostrato che non molliamo mai".

In ultimo, il laterale della Roma si è complimentato con Gregoire Defrel, molto duttile sotto il profilo tattico e particolarmente abile anche nelle coperture difensive: "Defrel è utilissimo per noi terzini - ha detto parlando proprio del giocatore ex Sassuolo - perché aiuta difensivamente, è importante avere una punta che ti dà una mano, se fai sempre 2 contro 1 è difficile, lui ha giocato e credo ci sia con la testa. Dobbiamo ancora migliorare tanto".