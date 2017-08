Roma, Kostas Manolas svela: "Resto in giallorosso"

Roma, Manolas, AS Roma

Dopo le dolorose cessioni di Antonio Rudiger passato al Chelsea e di Mohamed Salah trasferitosi sempre in Premier league, ma al Liverpool, la Roma sta blindando uno ad uno i propri campioni. Dopo Kevin Strootman, Daniele De Rossi e Radja Nainggolan, c'è un altro giocatore che ora il club giallorosso sta provando a blindare dopo averlo, di fatto, tolto dal mercato: si tratta del difensore centrale Kostas Manolas.

Intercettato dal Corriere dello Sport nel post partita di Juventus-Roma, contesa disputata negli Stati Uniti, il difensore greco, attualmente infortunato, ha rilasciato una breve dichiarazione sul suo attuale momento, confermando però la volontà ormai certa di rimanere alla Roma: "Non ho alcun dubbio, il mio futuro è già deciso, resto in giallorosso. Del contratto non posso dire nulla, non so cosa avverrà nei prossimi giorni. I tifosi comunque non devono minimamente preoccuparsi perchè io rimango, il mio lavoro a Roma non è ancora terminato".

Si è tolto dal mercato quindi Manolas, allontanando di fatto le due principali pretendenti che nel corso delle ultime settimane lo hanno più volte corteggiato, senza successo. Si tratta dell'Inter e della Juventus, le quali hanno dato l'assalto al calciatore offrendo fiori di quattrini alla dirigenza giallorossa che in risposta ha enunciato un semplice ma deciso 'no grazie'. 'Fa piacere essere cercato, sedotto da altri grandi club, questo significa che professionalmente negli anni ho fatto un bel lavoro, ma io voglio continuare l'esperienza a Roma e cercare di vincere qualcosa d'importante con questa società" ciò è quanto dichiarato da Manolas che si appresta, quindi, a vivere da protagonista la sua terza stagione con la maglia della Roma. Cercato a lungo anche dallo Zenit San Pietroburgo, il trasferimento in Russia è saltato per volere dello giocatore che non gradì il fatto di essere pagato in rubli, moneta russa.

Resta aperto il discorso rinnovo. La volontà del calciatore è ormai chiara: aumentare l'attuale ingaggio da poco meno di 2 milioni fino ad almeno 5, con i bonus compresi. La Roma, che a quelle cifre si è già impegnata con Nainggolan, vorrebbe al massimo superare i 3/3,5 milioni, perciò la distanza resta ampia e l'accordo non è stato ancora trovato. Le parti si incontreranno nei prossimi giorni, o al massimo settimane, ma non ci sono dubbi sul futuro del greco che ha confidato di voler continuare a camminare a braccetto con la Lupa.