Roma, difesa e attacco da completare

Fonte immagine: Gazzetta dello Sport

La Roma è rientrata dalla tournée negli Stati Uniti con buoni riscontri dal campo, ma la squadra è ancora da rintuzzare con due innesti. Le indicazioni sono chiare, mancano un centrale di difesa ed un'ala, che potremmo identificare come gli eredi di Rudiger e Salah. Dietro, tra i centrali, è arrivato solo Hector Moreno; in rosa sono già presenti Manolas, Fazio e Juan Jesus. Solo il greco però, tra questi, sembra adatto per la difesa a quattro di Di Francesco.

Negli ultimi giorni sono tornati a circolare nomi giovani, in pieno stile Monchi. Il primo sarebbe Rodrigo Caio del San Paolo, giocatore seguito già da diversi club europei nei mesi scorsi, ma per ora ancora in Brasile. Il classe 1993 ha il vantaggio di essere comunitario, avendo anche passaporto italiano, ma l'ostacolo principale è la valutazione elevata che ne fa il club: difficilmente lo cederà per meno di 20 milioni di Euro. L'alternativa sarebbe rappresentata da Engels, belga di un anno più giovane e di proprietà del Club Brugge. Il suo costo dovrebbe essere sulla carta minore, ma per ora rappresenta soltanto un'idea, anche perché prima di acquistare è probabile che i giallorossi vogliano mandare in porto un'uscita, con Castan primo indiziato a lasciare Trigoria, essendo escluso dal progetto tecnico. Non è comunque esclusa la possibilità che non arrivi nessun altro e che Di Francesco si accontenti dei quattro centrali già presenti in rosa, mentre sulle corsie le alternative abbondano.

Per l'attacco, invece, la necessità di un nuovo acquisto sembra piuttosto evidente: al momento il reparto prevede Perotti ed El Shaarawy sulla corsia mancina, Dzeko e Defrel come centrali ed il solo Under a destra (oltre al jolly Florenzi, seppur convalescente). La prima scelta è nota, Riyad Mahrez, ma il Leicester sembra restio a venderlo per una cifra inferiore ai 40 milioni richiesti. C'è anche la volontà del giocatore di mezzo: la sua intenzione è andare in uno dei top club di Premier League e non sembra propenso ad accettare altre destinazioni, stando alle parole di Craig Shakespeare, allenatore delle Foxes.

Due alternative che i giallorossi stanno sondando sono Lucas Vazquez del Real Madrid ed Emre Mor del Borussia Dortmund. Il primo approccio per lo spagnolo ha dato esito negativo, visto che il Real Madrid non vorrebbe privarsene; sul turco c'è invece qualche speranza in più, ma anche la concorrenza della Fiorentina, che sembra essersi mossa con alcuni giorni di anticipo. Non sono esclusi nemmeno colpi a sorpresa, anche in questo caso, in pieno stile Monchi...