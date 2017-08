Cuadrado in ottica Roma se non arriva Mahrez - Source: Maddie Meyer/Getty Images North America

Il mercato della Roma si avvicina ormai al termine per quanto riguarda le entrate, l'ultimo tassello da sistemare resta quello del sostituto di Mohamed Salah nello spot di esterno destro. Gli altri reparti paiono ultimati e l'esigenza sembra quella soprattutto di sfoltire la rosa; il ruolo di esterno destro offensivo titolare però sta vivendo una piccola odissea a causa della vicenza Mahrez.

L'esterno algerino alcuni giorni fa ha esternato con delle dichiarazioni pubbliche il suo desiderio di trattare con la Roma ma non accenna a calare il muro del Leicester che avrebbe rifiutato anche la seconda offerta di 35 milioni di Monchi; il DS spagnolo ha pazienza ma non vorrebbe attendere oltre il 10 agosto per portare l'esterno a Di Francesco e per questo sta vagliando delle alternative.

Una di queste opzioni era rappresentata da Emre Mor che sembra però destinato all'Inter, un altro nome più che concreto è invece quello di Juan Cuadrado della Juventus: il colombiano classe 88' era seguito anche dal Milan ma la pista giallorossa sembra la più accreditata. I giallorossi monitorano anche Zyech dell'Ajax ma il nome del giocatore dei lancieri sembra più una suggestione.

La dirigenza capitolina sarebbe pronta ad allacciare i contatti con quella bianconera per il giocatore ex Lecce che si è trovato da un giorno all'altro con una concorrenza spietata a causa degli arrivi di Bernardeschi e Douglas Costa, per questo Monchi spera di poter portare a Roma l'esterno sudamericano che avrebbe già espresso il suo gradimento.

La richiesta della società campione d'Italia è vicina ai trenta milioni di euro, soldi che per un giocatore di ventinove anni sono considerati molti ma che potrebbero venire giustificati dal mix di esperienza in Serie A e in Europa che potrebbe garantire l'esterno della Juventus; oltre a ciò Cuadrado ha sempre avuto un rendimento costante e alto, soffrendo poco di discontinuità.