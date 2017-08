Roma, niente Mahrez? I "piani B" di Monchi: da Lucas Vazquez a Munir, la situazione

Monchi, il direttore sportivo della Roma. | corrieredellosport.it

Il mercato della Roma è ormai quasi giunto alle battute finali. Dopo le prime perplessità dovute alle cessioni eccellenti in sequenza, i giallorossi hanno piazzato diversi colpi e allungato una rosa già di buon livello, trovando praticamente un ricambio per ogni ruolo. L'ultimo tassello mancante è un esterno destro: Monchi è al lavoro da diverso tempo per piazzare un colpo importante in tal senso.

In cima alla lista degli obiettivi, non è un segreto, c'è Riyad Mahrez. Tuttavia, il Leicester non sta lasciando andare facilmente l'algerino, avendo rifiutato anche l'ultima offerta capitolina da 35 milioni comprensivi di bonus, rimanendo fermo sulla propria richiesta di 40. Nonostante nei programmi ci sia un ulteriore - anche se piccolo - rialzo da proporre alle Foxes, un tentativo quasi disperato, a questo punto è normale che la Lupa si stia guardando intorno: il preferito del ds spagnolo fra "gli altri" sarebbe Munir El Haddadi, canterano del Barcellona rientrato da alcune buone stagioni in prestito e che i blaugrana, almeno attualmente, vorrebbero trattenere come riserva. Anche questa strada è complicata, perlomeno più di quanto lo sarebbe quella che porterebbe a Lucas Vazquez, in questo momento alternativa migliore anche nell'ottica degli uomini-mercato romanisti perchè molto più raggiungibile: il Real Madrid ha fatto una richiesta da 35 milioni di euro, ma la cifra è sicuramente trattabile.

Più defilata resta la pista che porterebbe a Juan Cuadrado. La Juventus avrebbe intenzione di inserire l'ex Fiorentina in una trattativa atta a portare Strootman in bianconero: Monchi fa muro in questo senso e questo rende il discorso ancora più complicato. Una proposta alternativa dei campioni d'Italia prevederebbe l'inserimento di Manolas nell'operazione ma nella capitale c'è poca voglia di cedere. Nell'idea di poter pescare dalla Serie A, nel frattempo è perciò nata un'altra suggestione dalle parti di Trigoria: il nome è quello di Patrik Schick e, se dovesse superare i test medici che sosterrà a breve, diventerà un giocatore commerciabile che difficilmente resterà alla Sampdoria e l'intenzione dei vertici della Roma sarebbe di provare ad inserirsi in una corsa che sembra a due fra i torinesi sopracitati e l'Inter. Ovviamente l'arrivo del ceco sposterebbe in pianta stabile Defrel sulla corsia di destra.

Da non dimenticare, infine, la possibilità Hakim Ziyech. I primi contatti con l'Ajax per il talentuoso centrocampista offensivo ci sono già stati e l'intenzione c'è da parte dei giallorossi, che però prima sonderanno altre piste a causa del basso rapporto qualità-prezzo del marocchino, il cui costo sarebbe sicuramente alto ma le sicurezze sul rendimento un po' meno: avendo in casa già un'altra scommessa, Cengiz Under, è normale che la preferenza vada a qualche giocatore dalla resa sicura.