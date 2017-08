Campanello d'allarme Roma: chi sarà l'esterno? Spunta un mister X

Campanello d'allarme Roma: chi sarà l'esterno?

Il calcio d'Agosto conta relativamente, quando però si tratta di amichevoli una settimana prima del campionato i risultati contano leggermente di più. La figura disastrosa rimediata ieri dalla Roma contro il Celta Vigo (sconfitta per 4-1) ha lasciato due certezze: i giocatori devono ancora assimilare il metodo di lavoro dell'allenatore e occorre intervenire sul mercato.

MAHREZ - L'intervento maggiormente richiesto è quello per il sostituto di Salah sull'out di destra. Nome invocato a gran voce è quello di Mahrez del Leicester che però sembra destinato a non partire prima del prossimo anno. Il giocatore ha dichiarato anche pubblicamente di voler venire alla Roma, ma la società inglese sta cercando compratori disperatamente per poter scatenare un'asta; tuttavia sembra che l'asta non ci sarà e le Foxes non sono intenzionate a muoversi dalla richiesta di 40 milioni di sterline, lontana quanto basta dall'offerta di 35 milioni di euro che Monchi non intende rilanciare. In ogni caso la situazione dell'algerino si sbloccherà entro domani, giorno in cui scade il termine post quem Monchi cercherà un nome alternativo.

CUADRADO - Il nome del colombiano era già circolato negli ultimi giorni ma, stando alle ultime voci, potrebbe diventare più di una suggestione in caso di arrivo di Keita alla Juventus (separato in casa con la Lazio), in quanto non troverebbe più molto spazio nel progetto bianconero. Tuttavia il costo della trattativa è alto: i torinesi valutano il nazionale cafetero circa trenta milioni di euro, cifra considerata alta per un giocatore non più giovanissimo. A favore dell'ex Lecce deporrebbe sicuramente la sua grande esperienza sia in Italia che in Europa.

PROMES - L'olandese dello Spartak Mosca rappresenta un'operazione rischiosa: se le premesse sembrerebbero buone dato che il giocatore è in doppia cifra di gol da cinque stagioni e il prezzo non è eccessivo (circa venti milioni), bisogna anche essere realisti e considerare che proviene da un campionato quasi dilettantistico escludendo due squadre e che il rischio di un nuovo Doumbia è piuttosto elevato. Oltre a queste considerazioni c'è da considerare anche il fatto che la società moscovita ha chiuso a una sua cessione spiegando che intende puntare sul ragazzo per la prossima stagione.

SUSO/MUNIR/BERARDI - Questi tre nomi si possono accorpare in quanto sono molto più defilati nelle preferenze giallorosse per motivi diversi: in primo luogo il giocatore del Milan ha dichiarato di trovarsi bene a Milano e di voler rinnovare; in secondo luogo il giovane del Barcellona non sarà quasi sicuramente ceduto dato che già Neymar ha lasciato la squadra; infine Berardi costa semplicemente troppo, dato che (per la Roma) la richiesta è oltre 40 milioni che per un giovane che ha dimostrato veramente poco sarebbero un investimento troppo ad alto rischio.

MISTER X - Seguendo l'analisi fatta finora il nome più probabile sembrerebbe quello di Cuadrado, tuttavia qualora la trattativa non decollasse in tempi brevi Monchi avrebbe in mano un misterioso mister X da rivelare ai media solo a trattativa conclusa.