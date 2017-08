Roma, nuovo rifiuto del Leicester per Mahrez. Ora Monchi studia le alternative

Riyad Mahrez, zimbio.com

La Roma e Riyad Mahrez un matrimonio che a quanto pare sarà molto difficile da realizzare. La Roma nei giorni scorsi aveva presentato una nuova proposta al Leicester che fra parte fissa e bonus arrivava a 37 milioni di euro, la cifra più alta che i giallorossi abbiano mai messo sul piatto per arrivare ad un giocatore nel corso della loro storia. Ma a quanto pare non basta per scalfire la resistenza delle Foxes.

Dall'Inghilterra, infatti, sembra sia arrivata una nuova risposta negativa alla Roma per Mahrez. Il Leicester non si è smosso di un centimetro da quella che è la propria richiesta e la propria valutazione per l'algerino, migliore giocatore della Premier League di due stagioni fa. 40 milioni di sterline, non un euro di meno, che tradotti fanno 44 milioni di euro. Una cifra a cui la Roma non è a quanto pare disposta ad arrivare, convinta di avere già fatto tutto il possibile per convincere la dirigenza del Leicester. Nelle scorse ore si era anche parlato di un Mahrez che spingeva per cambiare aria e venire in giallorosso, ma a quanto pare nemmeno l'azione del giocatore è servita a qualcosa. Adesso Monchi, stando alle sue parole, proverà ad andare su altri obiettivi, anche se come sempre nel mercato non si può escludere nulla.

Primi contatti avviati quindi con la Juventus per capire quale sia la situazione di Cuadrado. La strada, però, sembra essere in salita anche per quanto riguarda l'esterno colombiano. Marotta infatti non ha intenzione di privarsi di lui. Viene da dire, almeno per il momento. Perchè a questo punto il mercato della Juventus si viene ad intrecciare con quello della Roma. Non è un mistero che i bianconeri stiano provando a prendere Keita dalla Lazio, ma Lotito è un altro osso duro con cui trattare. Se però i bianconeri dovessero arrivare all'esterno biancoceleste, ecco che potrebbero prendere in considerazione anche l'ipotesi di lasciare partire Cuadrado. Anche perchè lo stesso colombiano potrebbe chiedere di avere più spazio altrove e la Roma in questo senso è pronta a regalargli una maglia da titolare quasi certa. Ferragosto di lavoro per Monchi, al lavoro per regalare a Di Francesco l'esterno offensivo chiesto dal tecnico.