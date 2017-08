Roma, le ultime da Trigoria: chi insieme a Manolas contro l'Atalanta?

Eusebio Di Francesco durante l'allenamento di oggi. | asroma.com

La Roma ha completato il proprio percorso estivo con un campanello d'allarme, ovvero quello lanciato dal primo tempo della disastrosa amichevole persa per 4-1 contro il Celta Vigo. Sarà anche calcio d'agosto, ma sono arrivati dei segnali importanti da non sottovalutare in vista dell'inizio della Serie A, quando i giallorossi si troveranno ad affrontare l'Atalanta nella giornata inaugurale e l'Inter in quella seguente.

Dopo la seduta col freno a mano tirato di ieri, dunque, oggi Eusebio Di Francesco è tornato a fare sul serio, pensando alla prima delle due sfide nerazzurre in serie, che si svolgerà in trasferta. L'allenamento di oggi ha visto prima lo svolgimento, da parte dei giocatori presenti, di una seduta di atletica prima e tattica poi. In seguito c'è stata la classica partitella 10 contro 10, con De Rossi a fare da undicesimo per entrambe le due squadre di titolari e riserve. Da segnalare la presenza in gruppo proprio del capitano romanista, insieme a Florenzi ed El Shaarawy che dovrebbero quindi tutti essere a disposizione per il viaggio in Lombardia. Discorso al contrario invece per Karsdorp, che ha svolto un allenamento differenziato; solo terapia e palestra per Emerson Palmieri e Skorupski.

Si inizia inoltre da oggi a pensare alla formazione da schierare a Bergamo. Il modulo sarà ovviamente il 4-3-3, il portiere di sicuro Alisson. Bruno Peres e Kolarov sono anch'essi sicuri del posto sulle rispettive corsie, così come Manolas al centro; al fianco del greco, tutti i compagni di reparto sono in corsa. Juan Jesus e Fazio oggi sono stati provati come coppia titolare, ed infatti sono più avanti rispetto ad Hector Moreno che ancora non si è perfettamente ambientato. Vista la disastrosa prova dell'argentino nell'ultima amichevole, comunque, il brasiliano è favorito. Dalla mediana in su ci sono pochi dubbi: Nainggolan, De Rossi e Strootman a formare la cintola. In avanti saranno invece con tutta la probabilità Defrel, Dzeko e Perotti a giocare dall'inizio.

La probabile formazione

(4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Defrel, Dzeko, Perotti.