Roma - Inter in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Roma - Inter, 2° giornata della Serie A 2017/18. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia

Si gioca allo Stadio Olimpico, impianto da 70.600 posti a sedere situato a Roma

Diretta live Roma - Inter

Solito 4-2-3-1 per Spalletti. In porta Handanovic, a sua protezione Skriniar e Miranda con D'Ambrosio e Nagatomo terzini. Vecino e Borja Valero formano la cerniera di centrocampo, Joao Mario agisce dietro Icardi con Candreva e Perisic ali

Ambiente in fermento, che vuole ripartire e vedere la luce. L'Inter ed i suoi tifosi si affidano alle spalle larghe di Luciano Spalletti, tecnico carismatico e volenteroso, il quale torna da ex in quella che è stata la sua Roma per ben 7 anni. Torna da avversario, con obiettivi ben precisi ed una squadra che gira e lo segue. Almeno finora. Il 3-0 con la Fiorentina ha portato positività e risposte incoraggianti, ma i difetti da limare sono tanti. A partire dalla componente psicologica, che colpisce la squadra in momenti disparati portandola ad allentare la corda. Cali di concentrazione non sono ammessi - in particolar modo domani - l'Inter vuole tornare dove gli spetta.

Roma - Inter diretta live

Spalletti in conferenza stampa

Di Francesco opta per il 4-3-3. Alisson in porta, difesa formata da - destro verso sinistra - Manolas, Fazio, Juan Jesus, Kolarov. De Rossi guardiano della maediana, con Strootman e Nainggolan a sua protezione; davanti Dzeko è supportato da Defrel e Perotti

Roma - Inter live

Un nuovo inizio. La Roma cancella il capitolo tortuoso - di amore ed odio, più il secondo - con Spalletti al timone, e riparte dall'ex condottiero neroverde Di Francesco. Ad addii importanti - Salah su tutti - sono arrivati giocatori rilevanti, sia giovani che esperti. Vedesi Kolarov, subito in gol alla prima uscita con la casacca giallorossa. C'è però da lavorare, puntando ad amalgamare il più presto possibile un gruppo rivitalizzato e con nuove dettami tattici da vagliare. Nonostante la vittoria, la squadra è parsa imballata e con poche idee, veleggiando troppo a centrocampo. Nella prima in casa, arriva l'Inter. Fermata importante, carico di fiducia

Allenamento Roma - Fonte: @OfficialASRoma / Twitter

Di Francesco in conferenza stampa

Roma - Inter diretta

Sono 168 i precedenti totali. Comanda l'Inter con 71 vittorie, la Roma ne annovera 49, mentre sono 48 i pareggi. L'ultimo head to head risale al Febbraio scorso, quando la Roma espugnò San Siro con un roboante 1-3. Un Nainggolan debordante stravinse il duello con Gagliardini in mezzo, e spaccò la partita con due reti. Il cerchio fu chiuso da Icardi e Perotti, rigore.

L'analisi del match

Le preview offerte dalla nostra redazione: sponda Roma, e sponda Inter

Arbitra Massimiliano Irrati coadiuvato da Meli e Di Liberatore, quarto uomo Maresca. V.A.R. (video assistant referees) Orsato, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referees) Aureliano