Roma, in partitella brilla Schick. Probabile esordio per Gonalons dal 1' minuto a Genova

Prosegue la preparazione della Roma in vista del prossimo impegno di campionato, la delicata trasferta in casa della Sampdoria che è a sei punti avendo vinto entrambe le gare sin qui disputate. Arrivano notizie positive per Di Francesco dal campo: sono definitivamente tornati in gruppo Bruno Peres e Karsdorp e, nella partitella amichevole svolta contro la Primavera di De Rossi, Patrick Schick si è esaltato, segnando ben tre reti di cui uno con un potente sinistro al volo. Gol da cineteca. Il ceco è in buona forma, ma dovrebbe comunque partire dalla panchina a Marassi, sua ex casa, poichè l'allenatore giallorosso si affiderà, salvo decisione diverse dell'ultima ora, al solito tridente, ovvero con Dzeko punta centrale e Defrel e Perotti che agiranno larghi.

Le attenzioni della Roma, dunque, dopo la sosta per la disputa delle gare delle Nazionali, è rivolta alla sfida di domenica contro la Sampdoria. Problemi di abbondanza per Di Francesco, il quale sta pensando seriamente di lanciare dal 1' minuto il nuovo acquisto Maxime Gonalons, al posto di De Rossi. Nell'undici titolare anche Bruno Peres, mentre l'olandese Karsdorp verrà convocato, ma difficilmente vedrà il campo, poichè non al cento per cento della condizione fisica. In difesa, accanto al terzino destro brasiliano, completeranno la difesa Manolas, Juan Jesus e Kolarov, mentre in mezzo, intoccabili Nainggolan e Strootman, entrambi piloteranno l'esordio del francese ex Lione nell'undici iniziale.

Intanto, aleggia un velo di gossip intorno alla Roma. A rivelare la notizia curiosa è stato il settimanale ‘Chi’ che ha lanciato l’indiscrezione di un duro litigio tra il dirigente giallorosso Francesco Totti e l’esterno Alessandro Florenzi, ormai di ritorno dall’infortunio. Come riporta il settimanale, da quando Totti ha smesso di giocare, i due non si parlano. Daniele De Rossi avrebbe preso le difese della bandiera giallorossa. Il rapporto d'amicizia tra i due si sarebbe inclinato, ma le cause restano al momento ignote.