Allerta meteo: rinviata Sampdoria-Roma

Tornano le piogge sull'Italia e con esse inizia il valzer delle partite rinviate, soprattutto a Genova. Questa volta a farne le spese sono Sampdoria e Roma che domani sera non scenderanno in campo al Ferraris di Genova per la terza giornata di Serie A. A causare il rinvio è stata l'allerta meteo di livello arancione lanciata nelle ultime ore dalla protezione civile per temporali forti e persistenti sul capoluogo ligure. La notizia era già nell'aria da stamattina, ma la decisione ufficiale è arrivato solo oggi nel tardo pomeriggio, quando il Centro operativo comunale ha terminato la propria riunione tecnica.

Come sempre in questi casi la data in cui verrà giocata la partita non è ancora nota. Qualcuno ventilava l'ipotesi di far scendere in campo le due squadre domenica pomeriggio, ma l'impegno della Roma in Champions League contro l'Atletico Madrid non lo permette. Stessa sorte per chi sperava di vedere il match lunedì sera. Guardando il calendario delle due squadre, con un occhio particolare a quello dei giallorossi fitto di impegni, data la partecipazione alla più importante coppa europea, la prima data verosimile è a Dicembre. L'ultimo mese dell'anno regala due slot virtuali: Mercoledì 13 o Mercoledì 20, quando la Champions League avrà terminato i gironi di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.