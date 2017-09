Roma-Hellas Verona live, Serie A 2017/18 in diretta (20.45)

Roma: (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Pellegrini; Under, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

Buonasera e benvenuti a tutti ad un nuovo live targato VAVEL Italia! Io sono Stefano Fontana e vi accompagnerò prima, durante e dopo il terzo anticipo di Serie A tra Roma ed Hellas Verona! Calcio d'inizio previsto, allo Stadio Olimpico della capitale, per le 20.45. Nonostante nei giorni scorsi sia arrivata l'allerta meteo, oggi la questura di Roma ha confermato che la partita si disputerà, evitando così il secondo rinvio consecutivo per il campionato della Roma.

La condizione dello Stadio Olimpico | Fonte: twitter.com/GoalItalia

Il momento delle due squadre

Periodo abbastanza travagliato per la Roma, che dopo la sosta per le nazionali non è riuscita a scendere in campo a causa dell'allerta meteo per pioggia a Genova. La stagione era iniziata con la vittoria, sofferta, contro l'Atalanta, e proseguita con la battuta d'arresto subita dall'Inter (3-1). La pausa di due settimane, spezzata con il pari casalingo contro l'Atletico Madrid nell'esordio di Champions, potrebbe aver dato ai giallorossi lo slancio giusto per affrontare due neopromosse come Verona e Benevento e mettere punti in cascina per iniziare a rincorrere Juventus e Inter.

Edin Dzeko | Fonte: twitter.com/calciodangolo_

Dall'altra parte, un Hellas reduce da un solo punto in tre partite e soprattutto da due batoste interne: alla prima giornata l'1-3 con il Napoli, domenica scorsa la goleada della Fiorentina, uscita dal Bentegodi con un 5-0 in mano. Ovviamente le avversarie erano di caratura superiore, ma la musica non cambia anche contro la Roma: un calendario ostico sin da subito che potrebbe far iniziare a rilento il campionato della formazione di Fabio Pecchia. Fino ad ora, l'unico punto guadagnato corrisponde allo 0-0 di Crotone.

Giampaolo Pazzini | Fonte: twitter.com/HellasVeronaFC

Le ultime dal campo

Semi-turnover annunciato da Eusebio Di Francesco: ancora out Emerson e Karsdorp, che ha accusato un risentimento muscolare mentre lavorava per recuperare la condizione atletica, sarà Florenzi a fare coppia con Kolarov sui due out di difesa.

Oltre al gradito ritorno del figliol prodigo giallorosso, arriva la conferma per Juan Jesus, che fa coppia con Manolas davanti ad Allison. In mezzo, possibile l'impiego di Gonalons per concedere un turno di riposo a De Rossi: il francese sarà il perno centrale tra Nainggolan ed uno tra Pellegrini e Strootman. Davanti, invece, possibile panchina per Perotti: Under ed El Shaarawy dovrebbero supportare Edin Dzeko.

La rifinitura dei giallorossi. | Fonte: twitter.com/OfficialASRoma

Negli ospiti, Pecchia vede ancora fermi Cerci e Fares, ma rientrano in gruppo sia Ferrari che Souprayen: il francese si gioca il posto sulla sinistra con Romulo, mentre l'italiano dovrebbe fare coppia centralmente con Heurtaux, con Caceres a completare la linea.

Mediana a due prevista, con Buchel e Zuculini, mentre davanti la situazione è molto incerta: qualora non dovesse essere scelto per la difesa, Romulo sarà sicuramente in campo da esterno alto, altrimenti possibile vedere Valoti al suo posto. In mezzo, sicuro del posto il positivo Bessa, mentre a sinistra se la giocano Verde e Kean. Davanti, fiducia ancora a Giampaolo Pazzini.

Uno degli allenamenti settimanali dell'Hellas. | Fonte: fotoexpress via twitter.com/HellasVeronaFC

Le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Pellegrini; Under, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

Hellas Verona (4-2-3-1): Nicolas; Caceres, Heurtaux, Ferrari, Souprayen; B.Zuculini, Buchel; Romulo, Bessa, Verde; Pazzini. All. Pecchia