Serie A, le formazioni ufficiali di Roma - Hellas Verona

Tutto pronto all'Olimpico di Roma per il terzo ed ultimo anticipo della quarta giornata di Serie A. Dopo le vittorie di Inter e Fiorentina nel pomeriggio, è tempo per i giallorossi di Di Francesco ospitare l'Hellas Verona di Fabio Pecchia. Roma che dopo aver saltato la sfida di Genova contro la Sampdoria vuole tornare a vincere in campionato e vuole farlo contro gli scaligeri ancora fermi ad un solo pareggio in classifica ottenuto a Crotone. Ad un'ora dall'inizio della gara, i due tecnici hanno diramato le formazioni ufficiali. Scopriamole assieme.

Cinque cambi rispetto all'ultima gara per Di Francesco, che assieme a Dzeko davanti punta su Under ed El Shaarawy. Pellegrini con De Rossi e Nainggolan in mediana, mentre torna Florenzi dal primo minuto a destra in difesa, con Kolarov dalla parte opposta e Manolas e Fazio centrali.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manōlas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Ünder, Džeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

Fabio Pecchia si affida a Kean dal primo minuto. Ai suoi fianchi dovrebbero agire Romulo e Valoti in un attacco di soli piccoli. Bessa, Buchel e Zuculini in mediana, Ferrari e Souprayen i terzini, mentre Caceres ed Heurtaux sono i centrali davanti a Nicolas.

Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; Ferrari, Caceres, Heurtaux, Souprayen; Bessa, Buchel, Zuculini; Romulo; Kean, Valoti. All.Pecchia