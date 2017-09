Roma: altro infortunio per Schick. E Nainggolan è in dubbio per il Benevento

schick roma (fonte foto calciomercato.com

Sfortuna infinita per Patrik Schick. L'ex attaccante della Sampdoria ha subito un risentimento al retto femorale sinistro che lo costringe nuovamente a fermarsi dopo lo stop muscolare dello scorso 8 settembre che lo ha confinato ai box per 10 giorni. Adesso è ancora presto per ipotizzare i tempi di recupero del giocatore ceco che certamente salterà la trasferta di Benevento dove poteva anche giocare dal 1' per far rifiatare Dzeko.

Ma non finiscono qua i problemi per Di Francesco visto che anche Radja Nainggolan è alle prese con un risentimento muscolare. Il centrocampista belga è in dubbio per la partita di mercoledì, il tecnico giallorosso vorrebbe almeno convocarlo anche se è difficile vederlo in campo dall'inizio. Dunque si va verso la conferma di Pellegrini nel ruolo di mezzala con il ritorno di Strootman dall'inizio e il probabile esordio dall'inizio per Gonalons. In difesa possibile avvicendamento sulla destra con Bruno Peres che potrebbe sostituire Florenzi, mentre i dubbi maggiori per Di Francesco sono in attacco. Infatti Dzeko e Perotti saranno certamente in campo dall'inizio, mentre per il terzo attaccante è ballottaggio a tre tra El Shaarawy, Defrel ed Under con il primo leggermente favorito.

Ultimi dubbi dunque che il tecnico scioglierà tra martedì e mercoledì in vista di un match da non fallire per la Roma, considerando le partite difficili che hanno le prime 4 in classifica.