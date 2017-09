Benevento - Roma in diretta, Serie A 2017/18 LIVE (18.00)

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Benevento - Roma, match che apre il mercoledì dedicato alla 5^ giornata del campionato di Serie A Tim 2017/18.

Prosegue dalla provincia Campana la rincorsa della Roma di Eusebio Di Francesco, protagonista dell'anticipo con il Benevento nel mercoledì infrasettimanale della quinta giornata. I giallorossi, reduci dal facile successo sul Verona, non potranno contare su Nainggolan e Schick ma puntano dritti verso altri tre punti per la classifica e il morale. Al Vigorito, Bologna e Torino hanno ottenuto due successi sofferti, maturati solo per via di episodi favorevoli nel corso del match. Per questo, Di Francesco non si aspetta lo stesso Benevento timido e impacciato di scena a Napoli, bensì una squadra aggressiva e concentrata, vogliosa di regalare al proprio pubblico i primi punti di una stagione sin qui buia.

Edin Dzeko ringrazia Ale Florenzi dopo lo splendido assist col l'Hellas Verona. Fonte foto: it.eurosport.com

Alla vigilia dello start del campionato, nemmeno il più pessimista dei tifosi giallorossi poteva attendersi una partenza così a rilento. Il passaggio dalla Serie B alla massima serie italiana, non è stato ancora assorbito a dovere dal Benevento di Marco Baroni, unico dei venti team iscritti a non aver ottenuto punti nelle precedenti quattro giornate. I numeri sono impietosi, soprattutto dopo la lezione di calcio che il Napoli, non più tardi di tre giorni fa, ha impartito alle Streghe: un 6-0 che sa di punteggio tennistico, in cui sono emerse lacune tecnico tattiche cui Baroni ha necessità di correggere al più presto. In tal senso, il calendario non viene incontro al Benevento, atteso da un altra delle big dello stivale: dopo il Napoli, ecco la Roma, stavolta di scena in un Ciro Vigorito che si preannuncia esaurito in ogni ordine di posto.

Dopo le difficoltà riscontrate ad inizio stagione, il Benevento cerca il riscatto dinanzi al proprio pubblico. Fonte foto: Getty Images Europe.

Il breve viaggio da Roma alla vicina Benevento, chissà se sarà servito ad un dubbioso Eusebio Di Francesco, allenatore giallorosso che si appresta a tornare in panchina dopo il netto 3-0 rifilato all'Hellas lo scorso sabato. Dopo il rinvio di Marassi e la prova coraggiosa con l'Atletico Madrid in Champions League, la Roma ha proseguito il suo processo di crescita cogliendo un successo netto e schiacciante, senza nemmeno compiere sforzi eccessivi. In questa fase della stagione, almeno fino alla sfida di San Siro con il Milan fissata per il 1 ottobre, i giallorossi sono costretti a scendere in campo ogni tre giorni; per questo, dopo il mini turnover di sabato, per affrontare il Benevento sono in programma rotazioni e ulteriori sorprese. Quello che si aspetta Di Francesco però, è una risposta da squadra, proprio come quella offerta sabato. Una Roma solida e concentrata nell'arco di novanta minuti infidi nonostante la classifica del rivale.

Prestazione da squadra quella offerta dalla Roma lo scorso sabato. Hellas battuto con un secco 3-0. Fonte foto: tuttosport.it

Con i sei gol subiti dal Napoli ancora vividi nella mente, il Benevento di Marco Baroni si appresta a scalare un'altra tra le vette più alte di questa Serie A: al Vigorito arriva la Roma e il tecnico dei campani deve fare i conti con assenze pesanti in ogni zona del campo. La formazione è stata pressoché annunciata per dieci undicesimi, con l'unico dubbio che riguarda l'impiego o meno dal primo minuto di Chibsah come centrale di difesa. La situazione è di grande emergenza proprio nella terza linea delle streghe, prive di due pedine preziose ed esperte come Antei e Costa. Davanti a Belec, nel 4-4-2 di Baroni ci saranno Letizia e Venuti ad agire sulle due corsie, con Lucioni e probabilmente Chibsah a comporre la coppia centrale. A centrocampo mancheranno le geometrie di D'Alessandro e la fantasia di Ciciretti; dunque, Baroni è costretto a rimediare con lo spostamento di Lazaar e le conferme di Cataldi e Memushaj nel mezzo. Sull'altra corsia spazio a Lombardi. In avanti, la coppia gol verrà composta da Coda e Puscas.

Benevento: (4-4-2): Belec; Venuti, Lucioni, Chibsah, Letizia; Lombardi, Cataldi, Memushaj, Lazaar; Puscas, Coda. All. Marco Baroni.

Di umore opposto, ma con altrettanti grattacapi, anche Eusebio Di Francesco, alla ricerca del giusto undici per la sfida del Vigorito. Sulla sponda giallorossa della Capitale, è probabile venga applicato un turnover ragionato, turnover tale da far rifiatare chi come Nainggolan soffre di qualche fastidio muscolare. Di Francesco ha annunciato nella conferenza di vigilia l'essenza del Ninja belga, non convocato così come il recidivo Schick. La stella polacca, dopo il fugace esordio di sabato con l'Hellas Verona, ha accusato un nuovo risentimento muscolare che ha indotto lo staff giallorosso ad intervenire con prudenza. Assenti anche i lungodegenti Karsdorp ed Emerson, Di Francesco sembra orientato verso un 4-3-3 che rilanci le quotazioni di Gonalons e Defrel. Davanti ad Alisson è ballottaggio Fazio - Manolas per affiancare Juan Jesus, mentre a destra Florenzi è in vantaggio su Peres. A centrocampo torna Strootman, mentre Pellegrini occuperà la casella lasciata libera da Radja. In avanti, Defrel torna dal primo minuto, con Dzeko e Perotti a completare il tridente.

Roma: (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Strootman, Gonalons, Pellegrini; Defrel, Dzeko, Perotti. All. Eusebio Di Francesco.



L'ultima sconfitta della Roma sul campo di una squadra Campana (che non sia il Napoli), risale alla stagione 1998/1999. All'epoca, i giallorossi persero 2-1 sul campo della Salernitana allenata da Delio Rossi. In campo, nella Roma, c'era anche Eusebio Di Francesco, attuale allenatore giallorosso.

I numeri che accompagnano la vigilia della sfida, è chiaro, propendono a favore dei giallorossi, che inglobando anche lo scorso campionato sono reduci da una striscia record di vittorie esterne: ben otto. Al contrario, tra le mura amiche, il Benevento ha perso tutti e tre i match disputati in stagione: 0-4 con il Perugia, in Tim Cup; 0-1 con il Bologna in campionato e sempre 0-1 con il Torino. Ad aleggiare sul Vigorito è lo spettro della quinta sconfitta in altrettanti match di Serie A: nelle dieci occasioni in cui è accaduto, solo il Cagliari di Allegri riuscì a salvarsi.