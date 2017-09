Roma - Udinese LIVE, diretta Serie A 2017/18 (15.00)

Gentili amici di Vavel Italia, Antonio Abate vi dà il benvenuto e vi invita a seguire assieme Roma-Udinese, sfida di Serie A TIM valida per il quinto turno della massima competizione calcistica italiana. Con ancora un turno da recuperare, la sfida contro la Sampdoria rinviata per maltempo, i ragazzi di Eusebio Di Francesco cercheranno di vincere la terza gara consecutiva, risalendo in classifica e confermandosi come una delle big di questa stagione. Per contro, i bianconeri di un traballante Delneri vorranno destarsi, allontanandosi dalle zone basse e conquistando i primi punti fuori casa.

Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico ex Sassuolo non dovrebbe prescindere dal suo dogmatico 4-3-3, con grande incertezza sull'out destro vista l'assenza di Patrick Schick, ancora fermo ai box: El Shaarawy, infatti, parte favorito, con Under e Defrel pronti a soffiargli il posto. Confermato Dzeko in avanti, l'esterno sinistro dovrebbe essere Perotti, anche se scalpita Defrel, potenzialmente utilizzabile anche a sinistra.

Confermato Alisson in porta, la retroguardia dovrebbe essere formata da Florenzi, Manolas, Juan Jesus e Kolarov. Davanti al portiere brasiliano, potrebbe però essere proposto l'esperto Fazio. Poche sorprese anche a centrocampo, dove De Rossi dovrebbe essere affiancato da Strootman e Radja Nainggolan, tornato tra i convocati a disposizione di Eusebio Di Francesco.

Solito 4-4-2, poi, per i bianconeri, che dovrebbero affidarsi a Maxi Lopez e Kevin Lasagna. L'ex calciatore del Carpi non è sicuro del compagno di reparto, insidiato da Bajic. Sulle fasce di centrocampo, Jankto e De Paul, che sembra stia trovando la sua dimensione vicino la linea della rimessa laterale. Con Fofana non al meglio, potrebbe giocare Barak, affiancato dal confermatissimo Behrami. Davanti a Scuffet, insidato da Bizzarri, difesa a quattro composta Larsen, Angella, Nuytnick e Samir.

Secondo le statistiche degli ultimi anni, l'Udinese ha sempre sofferto la Roma, vincenti nelle precedenti otto sfide. L'ultimo punto conquistato dai bianconeri è stato nel lontano 2013, quando le ostilità si chiusero sull'1-1. L'anno prima, i friulani fecero invece il colpaccio, vincendo addirittura per 3-2 in una sfida rocambolesca ed incerta fino alla fine. Era un'altra Udinese, piena di talenti ed in lotta per l'Europa: dopo la doppietta di Erik Lamela, Domizzi accorciò, con Di Natale vero e proprio trascinatore grazie alla sua doppietta.

Intervistato in conferenza stampa, Di Francesco non si fida degli arcigni bianconeri: "Tutte le partite nascondono delle insidie dobbiamo avere lo stesso atteggiamento delle ultime due gare, partendo con la stessa forza. Affrontiamo una squadra che ha valori importanti e ha raccolto meno di quanto seminato​". E, sulle possibili ed inevitabili rotazioni: ""Kolarov, Alisson e Dzeko giocheranno tutti e tre, poi valuteremo tra Qarabag e Milan. Penso sia giusto sfruttare questa onda di entusiasmo. ll turnover diventa valido quando si raggiungono obiettivi, parlo sempre di collettivo e di due giocatori per ruolo. Le alternative devono essere un valore aggiunto, chi si sente col posto assicurato alza l'attenzione. Abbiamo giocatori importanti con qualità per decidere le partite, Dzeko può essere uno di questi, ma abbiamo costruito la rosa sul collettivo. Tutti sono indispensabili. Negli allenamenti siamo cresciuti moltissimo".

Ugualmente cauto, poi, Delneri, che ha parlato della sfida contro il Torino: "Abbiamo fatto poco in questi due giorni, ma analizzato tanto quanto fatto. Abbiamo conquistato 12 corner, abbiamo guardato quanto di positivo fatto. Di non positivo c'è sicuramente il risultato, ci manca quello per risollevare il morale. Dobbiamo essere anche positivi su quanto fatto. Pensando che un risultato importante con la Roma può ribaltare le cose". Importante, poi, il passaggio sulla Roma: "Ha ricambi importanti, non avrà Schick, ma ha tanti giocatori di spessore, noi andiamo in campo a fare la nostra partita. Deve esserci una squadra che giochi serena, perchè sì sulla carta la partita è poco abbordabile, ma il calcio si gioca sempre in undici contro undici".

In seguito, Delneri ha detto la sua sulla rosa: "Dobbiamo ancora migliorare ancora molto là dietro, è un problema di conoscenza, di adattamento tattico. Abbiamo cambiato per 4/5. Abbiamo preso gol sempre a difesa schierata, è un'aggravante, ma vuol dire anche che non prendi contropiedi. Bisogna migliorare dal punto di vista tattico. Siamo mancati noi, ma ci sono anche gli altri in campo. La bravura di Ljajic ha creato difficoltà". In ultimo, interessante il passaggio sul possibile esonero: "L'allenatore è sempre in discussione, ci si basa sui risultati. Io sono sereno, lavoriamo bene, non possiamo fare più di così. Dobbiamo cercare di cambiare le cose sul campo, ma nel nostro mondo è l'allenatore che risponde di quel che accade".