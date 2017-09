Google Plus

Roma, i convocati per l'Udinese: torna Nainggolan - as roma

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha diramato la lista dei convocati per la partita casalinga con l'Udinese, in programma domani alle 15.00. Tra i giocatori giallorossi è tornato Radja Nainggolan: il centrocampista belga ha smaltito il fastidio muscolare che non gli aveva permesso di prendere parte alla trasferta di Benevento. Di seguito l'elenco completo:

Alisson Becker

Bodgan Lobont

Lukasz Skorupski

Leandro Castan

Federico Fazio

Aleksandar Kolarov

Kostas Manolas

Hector Moreno

Juan Jesus

Bruno Peres

Daniele De Rossi

Alessandro Florenzi

Maxime Gonalons

Lorenzo Pellegrini

Gerson

Kevin Strootman

Gregoire Defrel

Edin Dzeko

Stephan El Shaarawy

Diego Perotti

Cengiz Under

Mirko Antonucci