Roma, insidia friulana

Importante, all'alba di un nuovo corso, trovare continuità. La Roma cresce sotto i dettami di Di Francesco, miete successi e consensi, si candida a terza forza del campionato, con licenza di offendere. Lungo il cammino, però, non mancano le insidie. Impegni ravvicinati, più competizioni da onorare. Giusto pescare a piene mani dal materiale umano a disposizione, senza eccedere in rimescolamenti e scelte. Dopo il positivo turno infrasettimanale, si torna all'Olimpico, arriva l'Udinese di Delneri. Panchina traballante quella friulana, risultati scarsi. Ingredienti che annunciano minacce tangibili. Con l'acqua alla gola, l'undici bianconero approda nella capitale, con l'obiettivo di limitare la potenza di fuoco giallorossa. Di Francesco ben conosce i problemi di turno, prepara minuziosamente la contesa. Una Roma rivoluzionata rispetto all'ultima performance, con i "titolarissimi" a giocarsi i tre punti, senza dimenticare l'imminente fermata di Champions. Rispetto alle indiscrezioni dei giorni scorsi, qualche cambio di rotta. L'ex Sassuolo pare intenzionato a proporre la sua mediana tipo, rilanciando da subito De Rossi, a discapito di Gonalons. Con il centrocampista della nazionale, il rientrante Nainggolan e Strootman, punto d'unione tra la Roma di mercoledì e quella odierna.

Interessante anche l'ipotesi offensiva. Niente Under e, probabilmente, niente Defrel. Con l'Udinese, occasione per El Shaarawy, fin qui in disparte. La sua rapidità nell'uno contro uno, in fase di ripartenza, può essere utile per punire una difesa, quella ospite, non certo irreprensibile. Perotti occupa la seconda corsia esterna, con Dzeko, ovviamente, come ultimo terminale. Dietro, sono due gli avvicendamenti da segnalare. Fazio cede la zona centrale a Manolas - il greco affianca Juan Jesus - mentre a destra si rivede Florenzi. Intoccabile Kolarov, il vero colpo di mercato di Monchi.

Emerson, Karsdorp e Schick gli illustri assenti, non mancano però le alternative di qualità in ogni reparto. Il fischio d'inizio alle 15, dirige Massa. La partita è in diretta su VAVEL Italia.