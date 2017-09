Google Plus

Serie A, le formazioni ufficiali di Roma - Udinese

Tra conferme e riscatto inizia la sesta giornata del campionato di Serie A. All'Olimpico di Roma i giallorossi di Eusebio Di Francesco vanno a caccia della terza vittoria di fila, che farebbe seguito a quelle ottenute contro Verona una settimana fa e Benevento nel turno infrasettimanale. L'ex tecnico del Sassuolo ha tuttavia messo in guardia i suoi dal sottovalutare l'ostacolo Udinese di Luigi Delneri, reduce invece da un paio di gare sottotono, ultima quella interna contro il Torino culminata con la sconfitta per 3-2 al Nuovo Friuli. Quando manca un'ora all'inizio della sfida, i due tecnici hanno reso note le scelte di formazione, questi i ventidue che daranno il via alla contesa.

Tornano Florenzi, Manolas, Nainggolan e De Rossi nella Roma di Di Francesco, che sceglie El Shaarawy davanti assieme a Perotti e Dzeko. Strootman confermato in mediana, Fazio e Kolarov completano la difesa a protezione di Alisson.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Perotti, Dzeko, El Shaarawy. All: Di Francesco.

Behrami davanti alla difesa per Delneri, che schiera Jankto e Fofana centralmente accanto allo svizzero, mentre Lasagna e De Paul saranno gli esterni ai lati di Maxi Lopez centravanti. Linea a quattro guidata da Angella a protezione di Bizzarri, che prende il posto di Scuffet tra i pali.

Udinese (4-1-4-1): Bizzarri; Larsen, Nuytinck, Angella, Samir; Behrami; Lasagna, Jankto, Fofana, De Paul; Maxi Lopez