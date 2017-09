Roma, crocevia europeo. Fuori Perotti?

L'affermazione - ampia - con l'Udinese è in archivio. Incombe l'Europa, partenza domani per Baku, mercoledì secondo impegno di Champions, a prima vista agevole. Il Qarabag attende la lanciatissima Roma di Di Francesco, reduce da un filotto di successi post Inter utili a rientrare nell'élite della massima serie. Siamo all'alba di Coppa, ma la tornata rischia di essere decisiva, perché si affrontano, nell'altro incontro in programma, le prime forze, sulla carta, del girone. Atletico e Chelsea vanno alla collisione in terra di Spagna. Dopo lo 0-0 di resistenza e sacrificio con la banda del Cholo, la Roma deve incassare e mettere pepe al raggruppamento.

Impegni ravvicinati, giusto tenere in considerazione la condizione degli effettivi. Fuori Schick e Karsdorp, non una novità. Rischia Perotti, taglio profondo, caviglia malconcia. L'ex Genoa è elemento prezioso, è il giocatore di maggior tecnica tra gli avanti, ha doti straordinarie nell'uno contro uno ed è prezioso anche da collante, può infatti sbrogliare la matassa in mediana agevolando il giro palla. L'impressione è di un'assenza quasi certa, giusto non rischiare a settembre. Senza Perotti, seconda opportunità per El Shaarawy, devastante sabato al cospetto della morbida linea friulana. Si rivede, poi, Defrel, accantonato di recente per far spazio al giovane Under ed appunto ad El Shaarawy. Il totem Dzeko a centro area.

Possibile qualche variazione in difesa. Alisson, Manolas e Kolarov le certezze. Al fianco del greco, plausibile un avvicendamento tra Fazio e Juan Jesus, con il brasiliano di nuovo titolare dopo il riposo in campionato. Sull'out di destra, invece, si contendono la maglia Florenzi e Bruno Peres. Differenti caratteristiche, l'apporto del sudamericano è superiore in fase di spinta, l'azzurro garantisce maggior linearità. In leggero vantaggio l'ex Torino. La mediana è quella tipo, con De Rossi in regia e Strootman e Nainggolan da mezzali. Le alternative - in primis Gonalons e Pellegrini - sono credibili, ma la partita da "dentro-fuori" induce all'attenzione.