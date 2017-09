Qarabag - Roma, i convocati di Di Francesco

Buone notizie in casa Roma. Diego Perotti - alle prese con un problema alla caviglia - figura nella lista dei convocati diramata dal tecnico Eusebio Di Francesco in vista del secondo incontro di Champions, in programma mercoledì sul campo del Qarabag. Partenza prevista nella giornata di domani, con Perotti quindi insieme al gruppo. L'allenatore non intende rinunciare a cuor leggero a uno dei suoi uomini chiave, probabile decisione dopo l'ultima seduta pre-partita. In caso di forfait, come detto stamane, spazio ad El Shaarawy e a Defrel ai lati di Dzeko.

Piccolo intoppo, invece, per quel che concerne il reparto arretrato. Moreno, vittima ieri di un trauma muscolare (edema alla coscia sinistra), deve cedere il passo. Situazione, come si legge dal sito ufficiale della Roma, da monitorare giornalmente. Assenti, ed è cosa nota, Schick e Karsdorp, per il resto rosa al completo e pronta ad onorare al meglio la competizione.

I convocati

Alisson Becker

Lukasz Skorupski



Federico Fazio

Aleksandar Kolarov

Kostas Manolas

Juan Jesus

Bruno Peres



Daniele De Rossi

Alessandro Florenzi

Maxime Gonalons

Radja Nainggolan

Lorenzo Pellegrini

Gerson

Kevin Strootman

Gregoire Defrel

Edin Dzeko

Stephan El Shaarawy

Diego Perotti

Cengiz Under