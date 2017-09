Manolas: "Roma più forte del Milan, a San Siro per vincere"

manolas roma (fonte foto corriere dello sport)

Milan-Roma è un classico del calcio italiano, tra due squadre in cerca di conferme in un inzio non semplice di stagione. I rossoneri, dopo un mercato scoppiettante, non riescono ad avere continuità di risultati in campionato e giovedì in Europa League hanno vinto con grande sofferenza, i giallorossi invece vengono da un buon periodo avendo collezionato 4 successi di fila, ma faticano a macinare bel gioco come fatto negli ultimi anni.

Chi ha maggiore necessità di fare punti è probabilmente il Milan del grande ex Montella finito nel mirino delle critiche. Ma la Roma non si lascerà influenzare da fattori extra campo e proverà a fare la sua partita e a vincere uno scontro diretto importante per la zona Champions League.

Di Francesco è costretto a fronteggiare una vera e propria emergenza in attacco. Dopo Schick anche Defrel e Perotti rientreranno dopo la sosta e così il tecnico giallorosso domenica sposterà Alessandro Florenzi in attacco per comporre il tridente con Dzeko ed El Shaarawy. Davanti ad Alisson agiranno Bruno Peres, Manolas, Fazio e Kolarov, mentre a centrocampo tornano Strootman e De Rossi accanto a Nainggolan.

Ha presentato il match con il Milan il difensore greco Kostas Manolas che, nel corso dell'intervista al Match Program della Roma, si mostra fiducioso in vista della sfida con i rossoneri:

"A Milano è sempre una gara dal sapore particolare, una partita tosta. Imporsi a San Siro è sempre difficile, noi scenderemo in campo concentrati e giocheremo come sappiamo. Vincere ci darebbe più consapevolezza della nostra forza e daremmo un segnale forte su campionato. La continuità di risultati positivi ci darebbe fiducia, fattore molto importante perché dopo ci aspettano gare molto difficili. Servirebbe a sottolineare a tutti che ci siamo anche noi".

Nessun timore dunque, nonostante i tanti acquisti del club rossonero: "Il Milan ha cambiato molti giocatori, ha preso tanti calciatori giovani e forti, Bonucci, Kalinic… Certo hanno rinforzato la squadra ma la Roma è più forte di questo Milan. Noi dobbiamo andare lì con il solo obiettivo di vincere". [Fonte Tuttomercatoweb]