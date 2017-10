Roma, Di Francesco sorride: Manolas è già rientrato, De Rossi, Karsdorp e Perotti in gruppo

Foto As Roma Twitter

Buone notizie per Eusebio Di Francesco e la sua Roma in vista della sfida di sabato sera contro il Napoli primo in classifica. Il tecnico pescarese ha infatti abbracciato quest'oggi gran parte dei nazionali in giro per l'Europa, oltre ad alcuni degli infortunati la cui presenza per l'anticipo contro i partenopei era in dubbio in queste ore. A sorpresa è rientrato con qualche ora di anticipo dai suoi impegni con la Grecia anche Kostas Manolas, che ha saltato la sfida odierna con la maglia della sua Nazionale per tornare anticipatamente e mettersi a disposizione del tecnico.

Doppia seduta odierna per i capitolini al centro sportivo Fulvio Bernardini, con la squadra che ha dapprima svolto una mezz'ora in palestra prima di spostarsi sul terreno di gioco per guardare all'aspetto tattico con Di Francesco particolarmente attento alla fase difensiva e poi agli altri due reparti. Le buone notizie arrivano dai recuperi di De Rossi, Emerson Palmieri, Karsdorp, Perotti e Schick: di questo gruppetto solo l'ex attaccante blucerchiato non ha svolto la parte con il pallone, proseguendo nel suo programma di recupero. Ancora a parte Pellegrini, Defrel e Strootman, che nemmeno nel pomeriggio si sono integrati al resto della ciurma.

Iniziano dunque a comporsi anche i tasselli per l'undici titolare che scenderà in campo sabato sera contro il Napoli, con Perotti e De Rossi che a questo punto devono essere considerati abili ed arruolabili a meno di clamorose ricadute dell'ultima ora. Qualche dubbio in più per quel che riguarda Pellegrini e Strootman, che qualora dovessero recuperare prenderebbero il posto in mediana accanto al capitano e a Nainggolan. Difesa praticamente fatta con Florenzi e Kolarov ai lati di Manolas e Fazio, mentre Alisson sarà il portiere. Davanti, con l'argentino Perotti, Dzeko ed El Shaarawy.