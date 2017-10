Roma - Napoli in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Google Plus

Si gioca al San Paolo, impianto da 60.240 posti a sedere situato a Napoli.

Sarri conferma il 4-3-3. Tra i pali Reina, a sua protezione Albiol e Koulibaly, Ghoulam ed Hysaj terzini. Jorginho vertice basso, con Hamsik ed Allan ai lati. Davanti, Insigne e Callejon lavorano palloni per Mertens.

Il Napoli è una macchina perfetta, costruita sull'organizzazione e sul bel gioco. La compagine di Sarri vola sulle ali dell'entusiasmo, ed i tifosi sognano uno scudetto che manca dal 1990. Bottino pieno - 7 vittorie in altrettante giornate, 21 punti - e ben 25 gol siglati a fronte di soli 5 subiti; ottovolante partenopeo, chiamato ad un trittico di match proibitivi. Ora Roma, poi City ed Inter.

Maggio, Jorginho, Allan in allenamento - Fonte: SSC Napoli / Facebook

Silenzio stampa per Sarri.

Solito 4-3-3 per Di Francesco. In porta Alisson, difesa composta - destra verso sinistra - da Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus e Kolarov. De Rossi vertice basso con Nainggolan e Pellegrini a sua protezione. Davanti, Florenzi e Perotti a supporto di Dzeko.

Dopo un periodo di scetticismo generale, Di Francesco ha conquistato la fiducia dei tifosi sfoggiando una Roma autoritaria e vincente. Il tecnico ex Sassuolo ha modellato la squadra a sua immagine e somiglianza, con il collaudato 4-3-3 che prevede terzini di spinta ed esterni che rimpolpano il peso dell'attacco. La sconfitta contro l'Inter rimane l'unico passo falso della stagione, che li vede a 15 punti con una gara da recuperare - vs Sampdoria. Napoli e poi Chelsea in Champions, doppio impegno terribile.

Di Francesco in conferenza stampa

Nainggolan, Dzeko, Florenzi in allenamento - Fonte: @OfficialASRoma / Twitter

Sono 140 i precedenti totali tra Roma e Napoli. I giallorossi comandano con 50 vittorie, il Napoli ne annovera 41 mentre sono 49 i pareggi. L'ultimo head to head risale al Marzo dell'anno corrente: la doppietta di Mertens tra primo ed inizio secondo tempo spiana la strada ai partenopei, Strootman dimezza lo svantaggio all'89'.

Arbitra Gianluca Rocchi coadiuvato da Tonolini e Di Liberatore, quarto uomo Damato. V.A.R. (video assistant referee) Banti, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) Ghersini.